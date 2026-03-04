Santiago "Tato" Algorta habló tras el accidente en Uruguay: "Fue una desgracia con suerte"

Santiago "Tato" Algorta rompió el silencio luego del accidente automovilístico que protagonizó este martes por la noche en Dolores, Uruguay. Tras horas de versiones cruzadas y preocupación en redes sociales, el campeón de Gran Hermano reapareció en su cuenta de Instagram para contar qué ocurrió y cómo se encuentra. "Buenas, ¿cómo andan? Bueno, aparezco un ratito para contarles que sí, efectivamente, ayer tuve un accidente bastante grande, pero nada grave, la realidad es que fue una desgracia con suerte, sí daños materiales, el auto se hizo mierda, pero yo estoy bien", expresó en un video.

El influencer explicó que, aunque no sufrió heridas de gravedad, sería trasladado a un hospital para controles preventivos: "Sí en un rato me van a llevar al hospital para hacer un chequeo general, más que nada como prevención, porque tuve un golpe en la rodilla, un golpe en la costilla y simplemente quieren quedarse tranquilos". La noticia se había viralizado rápidamente luego de que el panelista Pepe Ochoa asegurara que Algorta había volcado tras doblar en una curva poco señalizada y sin iluminación. Según esa primera versión, el impacto habría sido de tal magnitud que el vehículo dio vueltas.

Sin embargo, la periodista Laura Ubfal desmintió esa información y aclaró que no hubo vuelco y que el exjugador no necesitó hospitalización. Más tarde, el propio conductor del reality, Santiago del Moro, llevó tranquilidad al público durante la gala de debate: "Tato tuvo un accidente, pero no le pasó nada. Tuvo un choque en Uruguay. El auto sufrió bastantes destrozos, pero él está muy bien. Un abrazo para él". En la misma línea agregó: "El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos".

Con el correr de las horas, incluso circuló una imagen del vehículo con un fuerte impacto en el techo, lo que alimentó las especulaciones. Finalmente, fue el propio Algorta quien aclaró el panorama. Lejos de dramatizar la situación, el influencer eligió un tono reflexivo: "Les saco lo positivo. Como una oportunidad de la vida, de replantearme algunas cositas antes de que se atarde". También agradeció la preocupación de sus seguidores: "Quería agradecerles también mucho por todo lo que me están llegando, por todo lo que se están preocupando, y bueno, les dejo por acá un poco de tranquilidad".

Así quedó el auto de Tato

Y prometió: "Después, ni bien pueda, les contesto a cada uno. Muchas gracias por preocuparse, les mando un beso muy, pero muy grande". Sobre su agenda laboral, dejó abierta la posibilidad de retomar pronto sus compromisos televisivos: "Y si todo está bien, mañana ya vamos a andar en el ruedo o no, les mando un beso enorme, los quiero mucho". Algorta, que cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram vivió horas de tensión que finalmente quedaron en un gran susto y daños materiales. El mensaje directo del propio protagonista terminó por despejar rumores y confirmar que, pese al fuerte impacto, se encuentra fuera de peligro.