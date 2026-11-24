Trabajadores del Hospital Garrahan y organizaciones solidarias se concentraron este martes 24 de noviembre frente al establecimiento para frenar los pedidos de cesantía y las suspensiones dispuestas contra personal que participó de las protestas del año pasado. La medida, convocada por la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), incluyó una conferencia de prensa y el acompañamiento al ingreso de los trabajadores alcanzados por las sanciones.

El conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando trabajadores ocuparon oficinas de la Dirección Médica en el marco de un reclamo salarial; por esto, la conducción del hospital inició un sumario administrativo y anunció sanciones para quienes participaron y, según las autoridades, se dispusieron diez pedidos de cesantía y 28 suspensiones ; indicaron que una cesantía ya se hizo efectiva y que otras nueve no pueden ejecutarse sin autorización judicial porque las personas involucradas cuentan con tutela gremial.

Hospital Garrahan

Los gremios cuestionan el procedimiento y sostienen que las sanciones buscan castigar la organización que impulsó las medidas de fuerza. También denuncian que no se habrían respetado los plazos de reconsideración y apelación previstos por el reglamento del hospital; en contraparte, las autoridades del Garrahan calificaron la ocupación de oficinas como un hecho de "gravedad absoluta" y afirmaron que el sumario respetó el derecho a defensa.

"No nos van a llevar puestos": qué dijeron Lipcovich, Oroz y Lezana

El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich, vinculó la protesta con la continuidad de la pelea salarial y la defensa del hospital. "Le decimos a Lugones, Milei, Avellaneda, esto es un golpe duro, pero tenemos memoria y no nos van a llevar puestos", sostuvo.

Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan

Lipcovich también recordó que, cuando comenzó el conflicto, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni había llamado "ñoquis" a los trabajadores. "A los sindicalistas que persiguen es a los que estamos en nuestros puestos de trabajo, los que no transamos con nadie", respondió.

El secretario adjunto de la Junta Interna de ATE, Gerardo "Pino" Oroz, destacó la participación de distintos sectores del hospital: la acción, dijo, "fue contundente porque vinieron trabajadores de distintos turnos".

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En diálogo con Tiempo Argentino, endureció el mensaje: "Acá no van a pasar los despidos, no van a pasar las suspensiones, no va a pasar el ajuste salarial, porque no va a pasar la motosierra de este gobierno de mierda, no va a pasar cada una de las políticas de estos directivos".

Norma Lezana, referente de APyT y una de las trabajadoras alcanzadas por un pedido de cesantía, cuestionó que las autoridades buscaran impedir el ingreso del personal sancionado: "Dijeron que no nos iban a dejar entrar y estamos acá, porque hay una fuerza que no pueden vencer y es la convicción que tenemos de defender el hospital", dijo en la misma conferencia y advirtió: "No están en juego solamente 40 puestos de trabajo, se quieren llevar puesto al hospital Garrahan, por eso vuelven a recortar el Presupuesto para el año que viene".

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Lezana denunció, además, que el recorte presupuestario proyectado para 2027 profundizaría las dificultades del centro de salud. "Por eso tienen 60 mil millones de pesos en los fondos de inversión de Caputo. Presten atención: lo que está pasando acá es grave", afirmó.

La protesta se produce después de un año de conflicto por salarios y condiciones de trabajo, en el que el personal del Garrahan encabezó medidas de fuerza y reclamó mayores recursos para el hospital. La disputa ahora se juega en dos frentes: en el ámbito administrativo y judicial, donde las cesantías de quienes tienen tutela gremial requieren un proceso de desafuero, y en el propio hospital, donde los trabajadores exigen que se retire la resolución. "En el Garrahan no sobra nadie. Que vuelva a ser causa nacional", expresó APyT al convocar a la comunidad a respaldar a los y las trabajadoras de salud.