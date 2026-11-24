El estallido de Robertito Funes Ugarte durante un móvil de LN+ en la Fugazzeta Fest, en Palermo, tuvo una repercusión que fue mucho más allá de un cruce al aire. El periodista Jorge Rial había contado que el ciclo matutino de Funes en LN+ podría ser levantado por su rendimiento y que el conductor atravesaba incertidumbre laboral tras su salida de Telefe.

La escena comenzó cuando Funes se acercó al puesto gastronómico donde trabajaba Joaquín y le pidió una nota. El joven le solicitó unos minutos para terminar de despachar pedidos. La respuesta del cronista quedó registrada en el móvil: "Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante".

Robertito Funes Ugarte - Joaquín

El episodio escaló cuando Funes pidió a los espectadores que no fueran al local y apuntó directamente contra el empleo del joven: " Hay que avisarle al dueño que no contrate gente como este ". El video se viralizó y generó una catarata de críticas. La cuenta del emprendimiento, Crostita al Paso, recibió una fuerte suba de seguidores, en un efecto inverso al que podía esperarse del llamado a evitar el lugar.

Después del repudio, Funes publicó su versión en redes y sostuvo que el video no mostraba toda la conversación. "Para todos los forr... que les conviene hablar sin saber, y no ven la película completa. Este muchacho fue despectivo desde el inicio", escribió. Aseguró que Joaquín le habría dicho "No me representás" y lo calificó de "maleducado y xenófobo". El trabajador negó esa versión cuando habló en el programa Sería Increíble, de OLGA.

"Estoy muy enojado, con Robertito y con la empresa" Joaquín, empleado de Crostita, tras el cruce con Robertito Funes https://t.co/ClXXRgOGBA — OLGA (@olgaenvivo) November 23, 2026

La reacción también llegó desde otros comunicadores. Jorge Rial, Fede Flowers y Nati Jota estuvieron entre quienes cuestionaron el episodio o respaldaron al empleado, según consignaron medios que cubrieron la polémica. En paralelo, Rial informó que la situación profesional de Funes era bastante complicada: la posible baja de su programa en LN+ que finalmente terminó con un brusco cambio de horarios y la continuidad del conductor en el canal seguía sin definirse.

Joaquín ofreció un relato opuesto al del periodista: "Lo que se ve en el video es lo que ocurrió, no hay más, Robertito Funes miente en esta historia". También afirmó: "Yo no le dije nada, honestamente yo seguí trabajando, no le di más entidad". Y reconoció el impacto de la exposición: "Sí, me angustié en ese momento, más que nada porque la idea era promocionar a la marca que arrancó hace poco".

El navegador no soporta este contenido.

El trabajador dijo que tampoco sintió respaldo de sus empleadores y contó que una persona encargada del servicio le transmitió el enojo de la dueña: "De hecho, todo lo contrario, una persona encargada del servicio entró al local diciendo que la dueña llamó puteand... porque no le habíamos dado una entrevista a Robertito". Luego resumió su reproche: "A los dueños les molestó, pero después no les molestó tanto, subieron un reel, se etiquetaron a ellos mismos".

Consultado sobre si continuaría trabajando allí, respondió que no mientras el local publicó su propio comunicado: "No compartimos para nada el trato que recibió Joaquín por parte del periodista Robertito Funes. Joaquín actuó como pudo y siempre fue respetuoso. Asimismo, cabe aclarar que desde ese mismo día estuvimos en contacto con él, y nunca lo despedimos; sin embargo este lunes visitó un programa de streaming y ahí aviós que decidió cerrar su etapa con nosotros ".

El comunicado de Crostita

La versión de Jorge Rial sobre la posible baja del programa matutino de LN+ había circulado antes del cruce. También aseguró que Robertito Funes fue indemnizado por Telefe y que no prosperó su intento de continuar allí como monotributista. El panorama laboral podría ayudar a explicar por qué el brote del periodista libertario que dejó registrada la escena de destrato en vivo, una respuesta pública del trabajador y un conflicto con los dueños que, según Joaquín, lo dejó tal como al periodista: desempleado.