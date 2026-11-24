La interna libertaria volvió a estallar en público y esta vez tuvo como escenario X. Victoria Villarruel salió al cruce de Pablo Quirno luego de que el canciller, entrevistado por Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand, relativizara el cierre de más de 32.000 empresas. Según explicó, una parte de esos casos correspondería a personas que dejaron de operar como sociedades unipersonales y continuaron como trabajadores autónomos.

Villarruel recogió el guante y apuntó contra el ministro de Relaciones Exteriores: "El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros", escribió la vicepresidenta. La frase vinculó la explicación sobre las empresas con otro frente sensible para el Gobierno: el costo de los servicios de comida para encuentros oficiales .

La feroz pelea entre Villarruel y Quirno

La réplica llegó por la misma red social. Quirno aclaró que Villarruel lo tiene bloqueado y sostuvo que el servicio está destinado a recepciones de delegaciones extranjeras. "Desde que soy Canciller, y en el espíritu de austeridad que caracteriza al gobierno del Presidente Javier Milei, se ha utilizado este servicio [el de recepción a delegaciones extranjeras] no más de 5 veces en un año", afirmó.

Después agregó: "Los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos". Como ejemplo, aseguró que él lleva comida desde su casa. Y cerró con un ataque directo a la vicepresidenta: "Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés ".

Cuánto cuesta el carísimo catering de Cancillería

La información difundida sobre el contrato prorrogado por seis meses con la empresa ETNIK indica que el precio por cubierto para comidas del canciller pasó de $97.500 a $117.000 . Para secretarios y otras autoridades, subió de $93.650 a $112.380. La contratación contempla un monto máximo de $45.876.000: ese tope autorizado no significa que la totalidad ya se haya gastado.

Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle. Solo a título aclaratorio e informativo Cancillería realizó una licitación para el servicio de recepción a delegaciones extranjeras que resultó ser muy competitivo. Esa licitación no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso que se solicite el servicio. Desde que soy Canciller, y en el espíritu de austeridad que caracteriza al gobierno del Presidente @JMilei, se ha utilizado este servicio no más de 5 veces en un año. De más está decir, dado que he leído cierta confusión al respecto, que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa. Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés. — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 22, 2026

El menú previsto incluye opciones como burrata con jamón crudo y tomates secos o tartar de salmón; entre los principales, lomo con alcauciles y papines andinos o cordero con buñuelos de champiñones. Para el postre aparecen volcán de chocolate y flan de dulce de leche con higos, además de café y petit fours. También se mencionan bebidas de categorías superiores, entre ellas Barón B y Cruzat Reserva, y vinos Gran Reserva .

El costo tampoco corresponde necesariamente solo a alimentos y bebidas: puede abarcar atención, equipamiento y presentación de la mesa. Con el valor de $117.000 por persona, una comida para 50 invitados alcanzaría los $5.850.000.