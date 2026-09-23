Tras la "agenda cargada" de Trump, Javier Milei se reunió con Marco Rubio en la ONU

Tras darse a conocer del anfitrión Donald Trump y corroborar que no tiene a priori un lugar para juntarse con su amigo en una bilateral, Javier Milei se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. "Me complace ver al presidente de Argentina. Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura", publicó Rubio en su cuenta oficial de X tras el encuentro.

El encuentro -del que participaron también Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo- ratificó la buena sintonía entre Buenos Aires y Washington, sobre todo en materia de energía, minerales críticos y seguridad hemisférica. Según publica Infobae, el canciller confirmó que dialogaron sobre Malvinas, aunque no especificó qué ni cómo. Horas antes, el premier británico, Andrew Burnham, se reunió con Trump y -tras tirarse flores- salió a decir que habían zanjado la charla sobre las -según él- Falklands.

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En la previa, Milei participó junto a Donald Trump en la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas (Shield of the Americas), que se celebró en el Room 6 de la ONU. La iniciativa, creada por la administración republicana, tiene como objetivo combatir a los carteles del narcotráfico que operan en coordinación con China e Irán.

El pedido de Trump en el Escudo de las Américas tiene consecuencias directas en la política interna argentina. Hasta la fecha, el país solo reconoció como organizaciones terroristas a 6 de las 24 agrupaciones que figuran en la lista negra del Departamento de Estado. Las 18 restantes —entre ellas el Cártel de Sinaloa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Primeiro Comando da Capital (PCC)— aún no fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Milei avanzó en ese sentido durante su mandato: en 2025 incorporó al Tren de Aragua, al Cártel de los Soles, a Los Lobos y a Los Choneros; en 2026 declaró terroristas al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a Chone Killers.

En paralelo a la agenda de seguridad, la visita de Milei a Nueva York también derivó en un anuncio económico. El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Chris Landau suscribirán este miércoles un acuerdo bilateral de inversiones en infraestructura, cuya pieza central es un financiamiento de USD 6.000 millones destinado al proyecto Argentina LNG, una iniciativa multinacional que vincula a YPF con la petrolera italiana Eni y XRG de Emiratos Árabes, con el mayor Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) presentado hasta ahora: USD 51.000 millones.



















