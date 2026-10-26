Milei farmeó aura en el balcón de la Rosada a 24 horas del triunfo de Lula: "Ni un milímetro"

Las manos, el gesto canchero y una sonrisa de oreja a oreja. Mientras en Brasil todavía se festeja la reelección de Lula da Silva, Javier Milei salió este lunes al balcón de la Casa Rosada para hacer el gesto six-seven algo ya tradicional para los que "farmean aura", la seña adolescente con la que los pibes muestran que "nada los despeina". A su lado, Karina Milei y la super-ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Un mensaje para quien quisiera leerlo: acá no ha pasado nada.

Pero sí pasó. Su principal aliado regional, el bolsonarismo, acababa de perder el balotaje, y el mercado venía de una jornada complicada. Aun así, la postal elegida fue la del aura y no la de la preocupación.

Lula fue reelegido como presidente de los brasieros

Después del balcón vino el encuentro con el gabinete, desde las 10 en el Salón Eva Perón. Según la comunicación oficial, Milei pidió a sus ministros redoblar esfuerzos y fijó la línea sin vueltas: "No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad".

Insistió en que él y su equipo llegaron para "cambiar el ciclo populista" y dejó clara su postura ante cualquier tentación de cambiar de rumbo: "Cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años" dijo y agregó: "No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla".

🤫 MILEI "FARMEÓ" AURA EN EL BALCÓN DE LA ROSADA El presidente Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada junto a su Gabinete y se puso a "farmear" aura haciendo el "six seven". Video: @todonoticias https://t.co/RZDoqhUXmg — BorderPeriodismo (@Border_BP) October 26, 2026

También dejó ver cómo piensa encarar la campaña de 2027, cuando buscará la reelección: "Por primera vez los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante".

Estuvieron Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Federico Sturzenegger, el vocero Adrián Ravier, María Ibarzabal Murphy, Martín Menem, Santiago Bausili, Santiago Caputo y Fabián Fernández. La ausente fue la senadora Patricia Bullrich, que en las últimas semanas viene tomando distancia del Presidente por sus ataques al periodismo y la rigidez del modelo económico.

Enemistad consagrada

El silencio sobre Brasil no sorprende. Milei sigue sin reconocer el triunfo de Lula, al que insultó en público una y otra vez. En la campaña de 2023 lo trató de "comunista" y "corrupto", y días antes del balotaje volvió a la carga en X con un "zurdo ladrón". La respuesta de Brasil fue durísima: calificó sus dichos de "antidemocráticos", "desequilibrados" e "impropios" del jefe de Estado de un país amigo.

El presidente argentino se encargó de romper las relaciones bilaterales con su par en Brasil

En la noche del domingo, el Presidente tampoco felicitó al ganador convirtiéndose así en el único presidente latinoamericano en no reconocer su victoria. Se limitó a compartir un posteo que hablaba de un supuesto intento de Lula de "robar las elecciones".

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, y el que acaba de ganar es un presidente con el que la Casa Rosada no tiene diálogo. El Mercosur, la industria y las exportaciones dependen en buena medida de esa relación. Frente a ese escenario, la respuesta oficial fue un gesto de TikTok desde el balcón y la promesa de no moverse "ni un milímetro". La pregunta que queda flotando es cuánto aura hace falta para tapar una realidad que no cambia por mucho que se la ignore.