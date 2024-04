Alerta AMBA: UTA adelanta un posible paro de colectivos para el lunes 8 de abril

El trabajo de Roberto Carlos Fernández, secretario de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se vuelve cada vez más intenso a medida que pasan los días de gobierno de Javier Milei porque no pueden lograr la homologación de las actualizaciones salariales para los trabajadores.

Fernández le puso la firma a un comunicado que admite que el sector de UTA está "en estado de alerta" y no descartan que el día lunes 8 de abril se realice un gran paro de transportes por lo que advirtieron a los usuarios y usuarias en AMBA.

Roberto Carlos Fernández de UTA

El comunicado hace referencia a que las cámaras empresariales están cada vez más impenetrables para llegar a un nuevo acuerdo salarial con la explicación de que "no hay plata".

Fernández explicó a través del comunicado: "Ante las manifestaciones vertidas por los representantes del sector empresario que indican el no cumplimiento del acta acuerdo firmada por las partes con fecha 02/02/2024 y que fuera homologada con fecha 19/02/2024, alegando no contar con fondos suficientes para ello por decisiones técnicas de la Secretaría de Transporte", explicó y contundentemente, los trabajadores de ese sector fueron claros: "La UTA se declara en estado de alerta".

Aumentó el colectivo en el AMBA

Además, agregan que "advierte a la población" porque "en caso de verificarse dicho incumplimiento, a partir del próximo lunes 8 del corriente se verá afectada la normal prestación del servicio en el área del AMBA".

Es que la respuesta que les dieron a los trabajadores del transporte organizado es inaudito para la situación social conflictiva que se vive desde los ajustazos que lleva adelante el ministro de Economía Luis Caputo.

El plan de ajuste fiscal fue puesto en marcha por Luis Caputo

Desde la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor (Aaeta), responden que "no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos de la actividad" y que la paritaria la firmaron para los meses de enero y febrero pero de una nueva recomposición salarial todavía no se habló nada.

Paro, paro, paro, paro general

Varios grupos sociales están siendo afectados por las políticas económicas del gobierno libertario. En la jornada del 4 de abril, trabajadores de la educación y un grupo de jubilados se manifestaron frente al Congreso y la respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue reprimir a estos colectivos de personas; algunos de ellos terminaron en muy malas condiciones de salud por los gases lacrimógenos que disparó la policía de la ciudad.

Es así que se viene gestando un gran paro nacional que sería llevado adelante por las principales centrales sindicales para manifestarse en contra del gobierno de Milei.

Patricia Bullrich

De hecho, Pablo Moyano, titular de Camioneros y cosecretario general de la CGT, viene hablando sobre la posibilidad de un paro general en caso de no homologarse el acuerdo salarial para 2024.

"Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país", dijo decisivamente Moyano y también expresó: "Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado".

Pablo Moyano

Tal como le pasa al sector de la UTA, Moyano explicó cuál es el conflicto con los y las trabajadoras de Camioneros: "La homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de 30 días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto. Transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada".

Lo que más llama la atención es que al parecer es más una decisión política que una imposibilidad de apertura al diálogo. Moyano explicó: "Las paritarias están, lo que no hay es homologación"