Pánico por incendio en la estación Constitución: evacuaron el lugar

La estación Constitución fue evacuada durante la mañana de este jueves luego de que se registrara un principio de incendio en el sector de las escaleras del acceso ubicado sobre avenida Brasil. El episodio provocó un importante operativo de emergencia y un hombre de 26 años tuvo que ser trasladado al Hospital Penna por inhalación de humo.

El fuego se originó durante las primeras horas de la mañana en el sector de una escalera mecánica y, ante la presencia de humo, personal de Trenes Argentinos dispuso la evacuación preventiva mientras Bomberos y efectivos de la fuerza federal trabajaban en el lugar.

La estación Constitución fue evacuada luego de que se registrara un principio de incendio en el sector de las escaleras

Según el parte emitido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el joven de 26 años fue el único paciente afectado por el episodio y debió ser derivado al Hospital Penna tras inhalar el humo generado por el incendio. No se registraron mujeres ni menores entre las personas asistidas.

La magnitud del operativo obligó a desplegar 14 móviles de emergencia en los alrededores de la terminal. Además, avenida Brasil permaneció cortada al tránsito, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes. El servicio de subte, en tanto, se mantuvo completamente operativo.

⚡ #AHORA | Incendio en la estación de trenes de Constitucional en Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/7vqWwpPfst — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 1, 2026

Desde Trenes Argentinos precisaron que el episodio comenzó alrededor de las 8.50. "Se produjo un principio de incendio en el subsuelo de la estación Plaza Constitución", informaron y señalaron que, como consecuencia, "uno de los ingresos de la calle Brasil se encuentra clausurado".

Además, desde la empresa indicaron que "personal especializado de bomberos extinguió el fuego y trabaja en la zona afectada", mientras las causas que provocaron el incendio permanecen bajo investigación.

Un hombre de 26 años tuvo que ser trasladado al Hospital Penna por inhalación de humo.

Pese al despliegue de los equipos de emergencia y a la evacuación realizada durante la mañana, la circulación ferroviaria no fue interrumpida. "El servicio de trenes no sufre afectaciones y se desarrolla según sus cronogramas habituales", confirmaron desde Trenes Argentinos.

Pasadas las 10, el personal del SAME se retiró de la estación, una vez finalizada su intervención. En el lugar permanecieron efectivos policiales, quienes continuaron con las pericias correspondientes para determinar qué originó el fuego en el subsuelo de Constitución.