La historia se repite una y otra vez. Aunque Santiago Maldonado fue encontrado ya sin vida durante el 23 de agosto de 2027, su historia es muy difícil de olvidar y claro, muchos argentino recuerdan a una de las mayores cómplices de su muerte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La ministra, que tuvo en sus manos el control de la Gendarmería que reprimió a personas de pueblos originarios que reclamaban por sus derechos durante el gobierno de Mauricio Macri y que terminó con la vida de Maldonado que los acompañaba, parece no tener paz.

Santiago Maldonado

Tanto así que en una recorrida proselitista de su campaña como senadora, una mujer se le acercó y le dijo lo que muchos argentinos piensan: "La vamos a recordar siempre como la asesina de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y la golpeadora de viejos", dijo en referencia a Nahuel, joven mapuche que fue asesinado por la Prefectura Naval con un tiro en la espalda.

La mujer también hizo referencia al sangriento protocolo antipiquetes que pone como prioridad que las manifestaciones sociales no se lleven adelante en la plaza de los Dos Congresos. Es con este único objetivo que envía a las Fuerzas Federales a las calles a golpear a personas adultas mayores ya jubiladas.

Jubilados marchan ante un Congreso blindado por las fuerzas de seguridad

Es en una de estas operaciones, durante el 12 de marzo, en la que el fotoperiodista Pablo Grillo fue impactado con una bomba de gas lacrimógeno que le cayó en la cabeza y desde allí lucha por su vida.

Completamente sorprendida por las declaraciones de esta mujer, Bullrich eligió no quedarse callada, sino todo lo contrario: redobló la apuesta. La autora intelectual de la muerte de Maldonado, Nahuel y de las heridas irreparables en el cuerpo de Grillo, gritó a los cuatro vientos: " Le voy a pedir por favor que no mienta ", dijo con una media sonrisa en la cara y tragándose la bronca.

La mujer arremetió: " Yo no soy la que inventó, es la justicia la que da la razón ", dijo y siguió: "También quiero recordarle que aunque mañana mate a todos los jubilados también la vamos a recordar como la golpeadora de viejos".

Violentamente, Patricia Bullrich respondió: "No mientas más, flaca. Sos una mentirosa, cómo mienten", gritó. El video, aunque terminó abruptamente dejó claro que la Ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei no puede caminar tranquila por la calle.