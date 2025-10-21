UxP exige explicaciones por el swap con EE.UU. y advierte sobre una "injerencia indebida" del Tesoro norteamericano

En medio de la creciente dependencia financiera del gobierno de Javier Milei respecto de los Estados Unidos, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada presentó un pedido de informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que detalle los términos y condiciones del swap de monedas por 20 mil millones de dólares anunciado el pasado 20 de octubre. El acuerdo, celebrado entre el BCRA y el Departamento del Tesoro de EE.UU., fue presentado como una operación de "estabilización cambiaria", pero la oposición advierte que podría comprometer la soberanía económica del país. "Acuerdo con el Tesoro de EE.UU.: reafirmamos las facultades del Congreso argentino y exigimos conocer los términos y condiciones", publicó Strada en su cuenta de X.

Acuerdo con el Tesoro de EE.UU.: reafirmamos las facultades del Congreso argentino y exigimos conocer los términos y condiciones



Ayer el BCRA informó que llegó a un acuerdo con el Departamento del Tesoro para celebrar un swap por 20 mil millones de dólares.

Desde UxP hemos... pic.twitter.com/ogqSKCyvNT — Julia Strada (@Juli_Strada) October 21, 2025

Además, advirtió: "Desde UxP hemos presentado un pedido de informes para que el BCRA detalle los términos de ese acuerdo. Desconocemos a qué han comprometido al país en este acuerdo que fue celebrado a espaldas del Congreso y de la sociedad". En su mensaje, la diputada también apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había deslizado que los fondos del swap podrían utilizarse para pagar vencimientos de deuda en enero y julio de 2026. "¿Se va a activar el swap como dijo a la prensa el ministro Caputo para pagar la deuda? ¿Cuánto costará esa activación? ¿Qué nos exige EE.UU. más allá de lo financiero?", cuestionó.

Strada fue más allá y vinculó el acuerdo con las denuncias del New York Times sobre una presunta red de negocios cruzados entre funcionarios argentinos y el entorno financiero de Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y ex socio de Caputo. "¿Constituye esto una operación de salvataje para los socios de Bessent y Caputo, como denuncia la investigación publicada por el New York Times?", se preguntó.

El kirchnerismo exige explicaciones por el swap con EE.UU.

El proyecto presentado por la bancada de Unión por la Patria -que lleva también las firmas de Germán Martínez, Paula Penacca, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Daniel Gollán, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau y otros- plantea que el acuerdo con el Tesoro norteamericano debe ser sometido a debate parlamentario. En los fundamentos, los diputados recordaron que la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso "contraer empréstitos, arreglar el pago de la deuda interior y exterior, fijar los derechos de importación y exportación y ejercer toda legislación sobre el comercio exterior", tal como establecen los incisos 1, 2, 4, 7 y 8 del artículo 75.

El kirchnerismo exige explicaciones por el swap con EE.UU.

En ese sentido, el texto sostiene: "El programa financiero anunciado por Scott Bessent incluye no solo el swap, sino también la compra de bonos argentinos, un crédito tipo 'stand-by' y una redefinición de la política tributaria. Todos esos puntos suponen una indebida injerencia en asuntos argentinos y soberanos y deberían contar con tratamiento y aprobación del Congreso de la Nación". El documento también advierte que el BCRA estaría vulnerando su propia Carta Orgánica, que en su artículo 4 prohíbe asumir obligaciones que condicionen la política monetaria o cambiaria sin autorización expresa del Congreso. "El Banco Central no debe responder al Poder Ejecutivo, sino al Congreso. Y su titular, Santiago Bausili, debe rendir cuentas ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda", remarcó Strada.

El kirchnerismo exige explicaciones por el swap con EE.UU.

En su publicación, la diputada recordó además que el propio Caputo admitió que el Gobierno podría "pedirle a EE.UU. 4.000 millones del swap" para garantizar los pagos de deuda de enero y julio, una declaración que, según los legisladores de UxP, confirma la utilización de este acuerdo para fines financieros inmediatos y no para fortalecer las reservas, como se difundió oficialmente. "El Congreso no puede quedar al margen de un acuerdo de esta magnitud, que compromete recursos estratégicos y puede afectar la independencia del Banco Central", advierte el proyecto. Y cierra con una advertencia política: "La soberanía económica no se negocia. Ningún swap ni crédito externo puede reemplazar el debate democrático sobre el futuro financiero de la Argentina", sentenció Strada en sus redes sociales.