Tras el escándalo, "La Casa de los Gemelos" llamó a Cristian U para rogar clemencia, pero él no perdona

Lo que empezó como una denuncia pública en el programa Revueltos por Carnaval, con Viviana Canosa y Jorge Rial, se transformó en una guerra total que promete hacer temblar los cimientos de la industria de los realities. Cristian U, el estratega más implacable de la televisión, destapó una olla podrida de xenofobia, trabajo en negro y, lo más grave, el suministro de drogas dentro de La Casa de los Gemelos.

Ante el estallido mediático, la producción del reality español entró en pánico y ya intentó "arreglar" por atrás, pero el ex Gran Hermano no dará tregua.

Una de las peores peleas dentro de la Casa de los Gemelos que protagonizó Cristian U

Cristian no se guardó nada y dejó a todos helados con una confesión que es una verdadera puñalada a la transparencia del formato. En pleno vivo, denunció que la producción facilitaba el consumo para retener a los participantes: "Que le pasen drogas a los participantes para que no se vayan. Yo no sé si la tenían acopiada o todos los días venía el dealer. Yo vi cómo Anto se paraba afuera diciendo 'yo no voy a entrar si no me dan'", disparó sin anestesia al aire de Carnaval.

@carnavalstream 👁️ CRISTIAN U Y SU AUSENCIA EN GRAN HERMANO Le preguntaron a Cristian U por qué no forma parte de la nueva edición de Gran Hermano. El ex ganador respondió con una pregunta y dejó abierta la discusión sobre el rol de Santiago del Moro y el manejo del panel. ♬ sonido original - Carnaval Stream

Pero el calvario no terminó ahí. A 14.000 kilómetros de casa, los argentinos fueron víctimas de un sistema perverso: "Los dueños del formato son los mismos que en cada video, que tenemos cientos de videos guardados, afirman y confirman que nos contrataron para trabajar sin contrato, o sea, totalmente en negro. Son los mismos que son totalmente xenófobos, hablando de que los argentinos no servimos para realities y denostando todo lo que hacemos", denunció Cristian, exponiendo una situación de vulnerabilidad extrema: "Pensá que estamos a 14.000 km de nuestros hogares, sin contrato, sin el pasaje, y en vivo te dicen: '¿Te querés volver? Arreglate'".

El manotazo de ahogado de los Gemelos

Tras la viralización de sus declaraciones, la desesperación se apoderó de la producción española. La información exclusiva que llegó a BigBang confirma que los responsables del programa intentaron frenar la demanda millonaria que se les viene encima. Cristian U, victorioso pero implacable, le contó a este medio cómo fue el desesperado intento de los Gemelos por "comprar" su silencio.

Cristian U