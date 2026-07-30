Milei presenta la reforma de la Carta Orgánica del BCRA: emisión cero y el fantasma de los '90

Esta noche, a las 20 horas, el país tendrá la posibilidad de escuchar la cadena nacional. Claro que no es para anunciar medidas alentadoras para la clase trabajadora; es para tocar el corazón del sistema monetario: la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Javier Milei, escoltado por Luis "Toto" Caputo y Santiago Bausili, presentará el proyecto que busca dinamitar la reforma impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de 2012 y retrotraer la entidad a su versión "menemista" de los años '90. Pero detrás de los tecnicismos sobre la estabilidad monetaria, se esconde una jugada política de alto voltaje: el blindaje absoluto de la cúpula del Central.

Pero... ¿Qué es la Carta Orgánica? Para entenderlo simple: es la "Constitución" del Banco Central, el documento que dice qué puede hacer la entidad, para qué sirve y quién manda. Actualmente, el Artículo 3 de la Carta dispone que el BCRA "tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social ".

BCRA

Para Milei, este párrafo es un "delirio colectivista" y su reforma apunta a un solo norte: cuidar el valor de la moneda. Todo lo demás —empleo, desarrollo y equidad— desaparece del mapa.

La intencionalidad de Milei es clara: quitarle al Estado la "maquinita" que tanto critica y por eso, la reforma prohibirá por ley que el BCRA emita dinero para financiar el déficit del Tesoro. Es más, el proyecto busca tipificar la emisión injustificada en el Código Penal, convirtiendo en delito lo que durante décadas fue la norma de financiamiento de la política argentina.

Carlos Menem

El objetivo es volver al texto de 1992, redactado durante la presidencia de Carlos Menem. Aquella Carta Orgánica fue diseñada para la Convertibilidad, donde el Central era un mero espectador que no podía emitir un solo peso que no estuviera respaldado. Al anular las modificaciones de 2012 realizadas por Fernández de Kirchner, Milei busca restaurar esa rigidez monetaria como el ancla definitiva contra la inflación.

Misión "Blindaje Bausili": copiando el modelo peruano

Quizás el punto más polémico y menos discutido es la gobernanza: Milei quiere que Santiago Bausili (actual socio y mano derecha de Caputo en el Central) sea inamovible. Para lograrlo, el proyecto propone un cambio drástico en la remoción de autoridades: ya no bastará con la voluntad del Presidente sino que se necesitarán dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso (Diputados y Senadores) para echar al titular del BCRA.

Santiago Bausili, socio de Caputo y presidente del Banco Central

La "inspiración" es Perú. El Gobierno admira cómo el país andino, a pesar de tener presidentes que duran semanas y una inestabilidad política crónica, mantiene al mismo jefe del Banco Central (Julio Velarde) desde hace 20 años y, para Milei, esto es sinónimo de previsibilidad. Para sus críticos, es una forma de garantizar que, aunque cambie el signo político del Gobierno, el modelo económico quede "atado" por un funcionario que responde directamente a la actual gestión.

Aunque el relato oficial habla de autonomía, la realidad es que hoy el BCRA es un brazo ejecutor del Palacio de Hacienda. Palabras más, palabras menos, Bausili reporta constantemente a Caputo y, con esta reforma, Milei busca que esa simbiosis sea eterna: un Banco Central que no emita, que solo piense en la moneda y que sea casi imposible de intervenir por futuros gobiernos.