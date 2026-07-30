Las put*s amas del marketing: Wanda y Zaira Nara entre el odio, un "unfollow" y una publicidad de limpieza

Lo hicieron de nuevo. Mientras el país debatía teorías conspirativas sobre una supuesta guerra fría entre las hermanas más famosas de la Argentina, ellas se reían detrás de cámara con un contrato millonario bajo el brazo. Wanda y Zaira Nara demostraron una vez más que son las dueñas absolutas de la narrativa digital. Lo que parecía un drama familiar irreversible terminó siendo la campaña de marketing más efectiva del año: todo fue una puesta en escena para promocionar un artículo de limpieza.

La estrategia fue quirúrgica: un par de stories sugestivas, un unfollow que encendió las alarmas y el silencio necesario para que los portales de espectáculos hicieran el resto. Una vez que el hate y las especulaciones alcanzaron su punto máximo, las hermanas lanzaron el video que dejó a todos con la boca abierta.

Zaira y Wanda Nara

"Queríamos hablar un poco del revuelo que se armó", arrancó Wanda en el descargo publicado en Instagram, mientras Zaira, con una actuación digna de un Martín Fierro, acotaba: "¿Qué? No, no puedo creer cómo hablan de vos acá". Con la naturalidad que las caracteriza, las Nara revelaron que todo el conflicto fue una trampa para atraer la atención hacia una marca de desinfectantes. "Una story, un unfollow, algunas teorías y en pocas horas se armó tremendo caos y hate en redes", escribió Wanda para sentenciar la jugada.

Pero más allá de los productos de limpieza, las hermanas aprovecharon el impacto para dar un mensaje contundente sobre la salud mental y la velocidad del odio en internet. Con un tono serio, encararon a sus seguidores: "Chicos, son muy tóxicos. Obvio que está todo bien entre nosotras. Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en las redes sociales ".

En un mundo donde un comentario puede destruir una reputación en segundos, Zaira y Wanda usaron su poder para dejar una reflexión necesaria: "Está bueno bajar el tiempo en pantalla y tomar con pinzas lo que lees en redes o pensarlo dos veces antes de comentar algo o convertirte en un troll. Menos mentiras, menos hate, más desinfección".

Con esta movida, las Nara no solo vendieron un producto, sino que expusieron la vulnerabilidad y la credulidad de una audiencia que consume conflictos como si fueran caramelitos. Una vez más, las hermanas se quedan con el último tuit, la última risa y, por supuesto, la mejor facturación.