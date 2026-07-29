Los aires peruanos hicieron delirar a Milei: inventó golpes de Estado y juicios políticos fantasma

Parece que el León se apunó en Perú. En una disertación que rozó el realismo mágico en la Universidad San Martín de Porres de Perú, Javier Milei decidió que la realidad argentina era demasiado aburrida y prefirió inventar una épica de persecución y conspiraciones digna de una serie de Netflix.

Entre aplausos y una medalla de Doctor Honoris Causa, el Presidente deliró con intentos de golpe de Estado y una cifra de juicios políticos que, al parecer, solo existen en su imaginación o en algún universo paralelo.

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa en Perú

Con el pecho inflado, Milei disparó: "Nosotros, el año pasado, tuvimos un embate político muy fuerte, donde el Congreso envió 40 leyes destinadas a romper el equilibrio macroeconómico. Intentó un golpe de Estado con siete intentos de juicio político y, además, sembraban el terror en las calles".

¿Siete intentos de juicio político? ¿Terror en las calles? Al parecer, el mandatario confunde la crítica política y las protestas sociales con una insurrección armada. Pero el delirio no terminó ahí. En su afán por mostrarse como el sobreviviente de una carnicería institucional, Milei arremetió contra lo que él llama "empresaurios prebendarios", medios de comunicación y periodistas a los que tildó de "sicarios del mal que trabajaban para que todo volara por los aires".

El presidente Milei junto a Keiko Fujimori en el día de su asunción

Incluso para las estadísticas, Milei tiene sus propios datos. Aseguró que en las últimas legislativas la victoria fue de "41 a 24", cuando en realidad el conteo oficial fue de un mucho más modesto 40,7% contra un 31,6% del peronismo. Un detalle menor para un "Doctor".

Tampoco faltó el elogio a su hermana, Karina Milei, a quien presentó como la mente maestra detrás de la resistencia: "Eso (haberlos evitado) fue gracias al trabajo de mi hermana, que creó un partido. En la Argentina, crear uno puede demandar entre siete u ocho años, pero ella fundó 24 en seis meses, uno por cada distrito. Y de esos, ganamos en 16. Vaya que sabe hacer cosas la pastelera ".

Lilia Lemoine: guardiana de la Comisión de Juicio Político

La realidad, ese lugar incómodo al que Milei parece visitar poco últimamente, dice otra cosa. Si bien existen pedidos de juicio político por mal desempeño y por el escándalo del caso $Libra, ninguno ha visto la luz del sol. ¿La razón? El Gobierno tiene un plan de blindaje personificado en la diputada Lilia Lemoine.

Lilia Lemoine

La ex terraplanista y cosplayer, hoy convertida en la espada más fiel del reino Libertario, es la encargada de que la Comisión de Juicio Político sea el lugar más tranquilo de todo el Congreso. Desde que asumió la presidencia de dicha comisión el 31 de marzo —tras un desopilante enredo administrativo donde el oficialismo tuvo que bajar a Marcela Pagano por orden directa del Triángulo de Hierro—, la actividad ha sido nula.

Lemoine tiene la comisión cajoneada bajo siete llaves, asegurándose de que ningún pedido de remoción, ya sea de la izquierda o del peronismo, llegue siquiera a ser discutido. Así, mientras Milei presume en Perú hablando de "siete intentos de golpe", en Buenos Aires su guardia pretoriana se encarga de que la única "hecatombe" sea el aburrimiento en una comisión que nunca funciona. En el mundo de Javier Milei, los juicios políticos son como la tierra plana: algo de lo que se habla mucho, pero que nadie ha visto avanzar.