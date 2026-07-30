Así reaccionó Tuli Acosta tras ser señalada como la tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra

Después de semanas de rumores, indirectas y especulaciones en las redes sociales, La Joaqui y Luck Ra finalmente confirmaron su separación a través de un frío comunicado. Aunque los cantantes intentaron dejar en claro que el vínculo terminó en buenos términos, en las últimas horas comenzaron a circular versiones que pintan un escenario completamente diferente.

Según trascendió, habría sido el cordobés quien tomó la decisión de ponerle punto final al noviazgo . El cantante se habría plantado ante quien hasta entonces era su pareja para explicarle que sentía que estaban en distintas sintonías y que prefería terminar la relación.

La Joaqui y Luck Ra

Sin embargo, detrás de esas supuestas "diferencias" habría aparecido un nombre que rápidamente encendió todas las alarmas: Tuli Acosta. Según contó Pepe Ochoa, a La Joaqui le habría llegado un rumor que vinculaba sentimentalmente a su entonces novio con la influencer.

Ante esa versión, La Joaqui habría enfrentado directamente a Luck Ra para pedirle explicaciones. De acuerdo con el periodista, el cordobés reconoció que había dormido en la misma cama que Tuli, aunque negó que hubiera ocurrido algo entre ellos.

Tuli Acosta

Según el relato de Ochoa, aquel episodio habría marcado un antes y un después. A partir de ese momento, la relación entre la cantante de RKT y el cantante de cuarteto habría comenzado a resquebrajarse hasta llegar finalmente a la separación que ambos hicieron pública.

En medio del escándalo, el panelista de LAM también apuntó duramente contra Tuli y recordó versiones que habían circulado durante su relación con Lit Killah, a quien, según afirmó, le habría sido infiel con Lauty Gram: "Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo ", soltó Ochoa.

Lauty Gram

Mientras su nombre quedaba instalado como el de la supuesta tercera en discordia, la bailarina eligió las redes sociales para mostrarse ajena al revuelo. La influencer publicó en TikTok un video que grabó después de entrenar y escribió una frase que rápidamente fue interpretada como una respuesta indirecta a la polémica: " Ni idea, yo ando en mi mundo ".

El mensaje no pasó inadvertido. Mientras en los programas de espectáculos y las redes sociales se multiplicaban las teorías sobre la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, Tuli parecía intentar dejar en claro que estaba concentrada en sus propios asuntos.

Sin embargo, el escándalo sumó un nuevo capítulo cuando amigas de La Joaqui comenzaron a alimentar las sospechas con llamativos comentarios en las redes. Entre las expresiones que aparecieron se destacaron "Tatiana" y hasta "mosquita muerta", frases que muchos usuarios interpretaron inmediatamente como dardos dirigidos hacia la joven.

Así, mientras Tuli Acosta y Luck Ra niegan que exista un romance entre ellos, las versiones alrededor de la separación continúan creciendo. Lo que comenzó con un comunicado que buscaba mostrar una ruptura en buenos términos terminó convirtiéndose en una trama de rumores, reproches y mensajes indirectos.