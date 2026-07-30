Punch cumplió un año: la nueva vida del mono que se hizo viral abrazado a peluche

Punch cumplió su primer año de vida y lo hizo rodeado de un cariño que llegó desde distintos rincones del mundo. El pequeño mono japonés que se volvió viral por aferrarse a un orangután de peluche atraviesa ahora uno de los momentos más importantes de su crecimiento: logró integrarse al grupo de macacos y, de a poco, comienza a depender menos de aquel juguete que se convirtió en su refugio durante sus primeros meses.

El Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, ubicado en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio, celebró el cumpleaños del animal, nacido el 26 de julio de 2025. La fecha no pasó inadvertida para sus seguidores: recibió más de 2.500 tarjetas de felicitación enviadas desde diferentes países, una muestra de la enorme repercusión que alcanzó su historia.

Punch nació el 26 de julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa, en Japón.

A un año de su nacimiento, la imagen es muy diferente a la que conmovió inicialmente a las redes sociales. Actualmente, Punch interactúa con normalidad con los demás integrantes de "Monkey Mountain", donde conviven más de 50 macacos. Se lo puede ver viajando sobre la espalda de otros monos, acercándose a los adultos y recibiendo abrazos y sesiones de acicalamiento.

Para los responsables del zoológico, estos comportamientos son señales positivas de que su integración avanza. Aunque todavía conserva al orangután de peluche para dormir durante las noches, durante el día comenzó a desprenderse cada vez más de él y a encontrar compañía dentro de su propia especie.

"Cuando crezca y deje el juguete de peluche, eso fomentará su independencia, y eso es lo que esperamos", explicó Shigekazu Mizushina, director del zoológico.

Detrás de esa esperada independencia existe una historia que convirtió a Punch en una verdadera estrella de las redes sociales. Poco después del parto, el pequeño fue rechazado por su madre, presuntamente debido al agotamiento. Frente a esa situación, los cuidadores tuvieron que hacerse cargo de su crianza y buscar una manera de brindarle la contención que naturalmente habría encontrado en ella.

Punch con su peluche de apego

Así apareció el orangután de peluche que terminaría dando la vuelta al mundo. El juguete le permitía aferrarse y abrazarse, reproduciendo uno de los comportamientos habituales de las crías de macaco con sus madres. Punch encontró ahí una compañía permanente durante una etapa en la que todavía no estaba integrado con los demás animales.

En enero de 2026 llegó un momento decisivo: el pequeño regresó al recinto para comenzar a convivir con el resto de los macacos. Los cuidadores optaron por no quitarle de inmediato aquello que le había dado seguridad y permitieron que continuara llevando consigo al orangután de peluche.

Fue entonces cuando Punch se convirtió en un fenómeno mundial. Las imágenes del diminuto mono caminando, jugando y recorriendo el recinto sin soltar a su inseparable compañero despertaron ternura entre millones de usuarios y comenzaron a circular masivamente por las redes sociales.

Su popularidad también tuvo consecuencias dentro del zoológico. La cantidad de personas interesadas en conocerlo creció tanto que las autoridades debieron implementar medidas especiales para preservar el bienestar de Punch y de los otros animales de "Monkey Mountain". Entre ellas, limitaron las visitas a períodos de diez minutos y solicitaron a los espectadores mantener silencio.

Punch sigue durmiendo con su peluche

El fenómeno incluso trascendió las pantallas y terminó generando mejoras concretas para los animales. Además de las más de 2.500 tarjetas enviadas por su primer cumpleaños, numerosos admiradores realizaron donaciones al zoológico. Gracias a esos aportes se pudo instalar un sistema de aire acondicionado en la parte trasera de "Monkey Mountain", fundamental para enfrentar las altas temperaturas del verano japonés.

Ahora, mientras Punch aprende a relacionarse cada vez más con los otros monos, su famoso orangután comienza lentamente a quedar en segundo plano. Los cuidadores esperan que próximamente también elija dormir junto al grupo y deje definitivamente el peluche.