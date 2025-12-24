Villarruel expuso el ajuste puertas adentro y dejó al descubierto la interna libertaria en el Senado: "Estamos entrando en rojo"

A días del cierre del año legislativo, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, rompió la contención interna y blanqueó su malestar con el Gobierno de Javier Milei. Lo hizo con números concretos, reclamos públicos y un gesto simbólico que no pasó inadvertido: mientras denunció que la Cámara alta se queda sin fondos para funcionar, inauguró un oratorio católico en el Senado, en medio de la tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia. "A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente", lanzó Villarruel ante periodistas acreditados en el Congreso, luego de una actividad oficial.

Enemigos a muerte: Victoria Villarruel y Javier Milei no pueden ni verse

La frase no sólo marcó el tono de su intervención, sino que expuso una contradicción central del relato libertario: el ajuste no sólo golpea a provincias, universidades o jubilados, sino que empieza a paralizar incluso al propio Poder Legislativo. La vicepresidenta fue más allá y detalló una situación inédita en la historia parlamentaria. "No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido", advirtió. El señalamiento apunta a partidas clave como "Bienes de Uso" y "Bienes de Consumo", que en el Presupuesto 2026 aparecen directamente en cero para el Senado, a diferencia de la Cámara baja que preside Martín Menem.

Según pudo reconstruirse, Villarruel detectó una diferencia "más que llamativa" entre los recursos asignados a ambas cámaras y dejó constancia de que la advertencia fue realizada a tiempo. "Nosotros se lo avisamos", afirmó, antes de rematar con ironía: "No lo sé. Supongo que se les debe haber pasado". Desde despachos legislativos admitieron que el mensaje llegó a Balcarce 50, pero que aun así "no se agregó una sola coma" a las partidas cuestionadas. En ese contexto, la vicepresidenta deslizó responsabilidades políticas internas. "Ahí están la jefa libertaria, Patricia Bullrich, y el bloque de La Libertad Avanza a cargo de esta cuestión", sostuvo.

Menem, el beneficiado en Diputados

De esta manera, dejó en evidencia una interna cada vez menos disimulada dentro del oficialismo. En los pasillos del Congreso, un histórico operador parlamentario sintetizó el malestar: "En Diputados se pusieron todos los recursos necesarios, y también un poco más. Y los senadores que se habían comprometido a hacer las gestiones no cumplieron". Pero el mensaje de Villarruel no se agotó en lo presupuestario. En paralelo al reclamo por fondos, la titular del Senado inauguró el oratorio "Santa María Antonia de San José 'Mamá Antula'", con la presencia del nuncio apostólico Miroslaw Adamczyk y del obispo auxiliar porteño Pedro Cannavó.

El gesto tuvo una fuerte carga política: se produjo en medio del malestar de la Iglesia Católica con Milei, quien evita recibir a la Conferencia Episcopal pese a los pedidos formales de audiencia. "Este será un espacio de recogimiento y fe para quienes transitan nuestra casa", escribió Villarruel en redes sociales, y luego explicó su decisión en términos explícitos: "Estamos en la época de Navidad. Es el momento más dulce de la religión católica, cuando nace el niño Dios, y la verdad es que siempre había querido tener un oratorio". Y agregó: "Más, en un lugar donde se están dirimiendo decisiones tan difíciles a veces".

Victoria Villarruel

Consultada por cuestionamientos de sectores evangélicos, la vicepresidenta respondió con definiciones que también marcaron distancia del discurso presidencial: "El niño de Dios nos une a todos y acá no se discrimina nadie, pero no podemos negar que en nuestra Constitución está receptada la religión católica". Incluso recordó que "había constituyentes en la Independencia de 1816 que eran frailes, que eran curas". Mientras el Ejecutivo profundiza su vínculo con referentes evangélicos y de la comunidad judía, el guiño de Villarruel a la Iglesia Católica fue leído como una toma de posición política en una disputa silenciosa, pero persistente, dentro del oficialismo.