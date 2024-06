Viviam Perrone contestó a Beltrán Bendit de LLA: "Las estrellas tienen religión, qué hace él por nuestro país"

La primera semana de junio será recordada como una de las más nefastas del gobierno de Javier Milei. Es que, además de confirmar el desguace total del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, otra mala noticia llega a los oídos de los argentino: echaron a los tres integrantes del equipo de victimología que trabajaban en la Asociación Madres del Dolor.

En un comunicado firmado por Viviam Perrone, fundadora de Madres del Dolor, comentó del despido de los tres trabajadores que eran pieza fundamental para atender a familias que pasaron por situaciones traumáticas como la pérdida de un familiar en un accidente de tránsito.

Viviam Perrone

Viviam contó que esos trabajadores, asistían a familiares desde hace 16 años. Y comentó: "Este año la Asociación Madres del Dolor cumple 20 años. Con esta decisión nos hacen un gran daño". Y contó la intimidad de lo que sucede en su sede en diálogo con BigBang : "Las personas que vienen a la Asociación a recibir contención y a recibir asesoramiento del equipo de victimología es gente humilde", expresó y continuó: "Gente que cuando le pasa un hecho violento, un hecho traumático no tienen un estudio jurídico amigo, entonces realmente están perdidos y no saben dónde ir".

La gente que llega a las puertas de Viviam está vulnerable en casi la mayoría de los casos y desde Madres del Dolor les ofrecen asistencia junto al equipo de Victimología: "Nos llaman, nos golpean la puerta y nosotras las recibimos, las escuchamos, los contenemos y después está el equipo de victimología que los asesora que los guía y por supuesto si hace falta el psicólogo estaban no estaba también el psicólogo que contenía en diferentes casos".

Asociación Madres del Dolor

En medio de la preocupación, Viviam tuvo algunas palabras para el presidente Javier Milei. En primer lugar, expresó su apoyo para "sacar a nuestro bendito país adelante". Pero también reflexionó: "Yo entiendo que él no comprenda por lo que pasa un familiar de víctima. Primero porque nunca fue víctima, Y segundo porque no es padre y es difícil sentir lo que uno atraviesa con la pérdida de un hijo". Contundente, expresó: "Entonces, él tiene que comprender que la Argentina no es 2 + 2 es 4".

Sobre eso también reflexionó: "Argentina está formada por muchos seres humanos que luchamos y trabajamos durante toda nuestra vida. Muchos gobiernos nos fueron robando y encima nos robaron una parte de nuestro ser como es un hijo".

Milei usó la motosierra también contra el INADI

Viviam fue muy crítica con el despido de las personas que trabajaban en Madres del Dolor: "Decir que el Estado va a ahorrar dinero con tres sueldos con personas que están trabajando desde el año 2006, que estamos dando todo nosotros para que esas víctimas puedan salir adelante puedan reinsertarse en la sociedad, porque al recibir contención los ayudamos para que después le sirvan a nuestro país, que puedan volver a trabajar que puedan volver a ser útiles".

Viviam cerró: "Nosotras estamos haciendo nuestro trabajo el equipo de victimología también. Lamentamos que él no comprenda que no todos los argentinos que trabajamos acompañando al Estado hacemos las cosas mal; porque no es así. Este equipo son sólo tres personas que cobran un sueldo. Esperemos que esto se pueda revertir. Esperemos que nos comprendan".

Según LLA, las estrellas amarillas son "paganas"

El diputado Beltrán Bendit de La Libertad Avanza expresó: "Quiero fundamentar por qué no acompañé el punto 11 que declara de interés el congreso de Estrellas Amarillas. Ustedes saben que este país nació católico, es mayoritariamente católico y seguramente seguirá siendo católico", dijo y siguió: "Con todo respeto por la forma de expresarse en esos momentos de dolor de esas circunstancias y por la libertad de culto, que también está garantizada, quiero decir que no puedo acompañar declarando de interés lo que podríamos llamar 'expresiones paganas', más cuando van en reemplazo de nuestra tradicional cruz".

Consultada por BigbBang , Perrone habló contundente sobre el símbolo nacional que representa a las víctimas de accidentes viales: "Tiene que googlear, qué significa la estrella amarilla, que está colocada en todas las rutas nacionales de nuestro país, en todas las rutas provinciales, en las diferentes calles en la provincia de Entre Ríos de donde él proviene", le contestó contundente.

Sobre ese mismo punto aclaró: "También hay dos rutas que cruzan toda la provincia la 2 y la 14", dijo y continuó: "Si él conduce o si alguien lo lleva por estas rutas, puede llegar a ver a varios carteles con estrellas amarillas, la estrella amarilla es una estrella que está en el cielo; las estrellas del cielo no tienen religión, no sabemos si las estrellas son católicas judías, paganas".

Y, para finalizar, Viviam Perrone resaltó: "Nosotras hacemos esto: las estrellas que ponemos en los carteles son para concientizar, prevenir y evitar tantas pérdidas de vidas, aunque nos quitaron a nuestros seres queridos. Yo me pregunto qué es lo que hace él como para hacer algo positivo para nuestro país".