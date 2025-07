El novio de Moria Casán confesó que le quedó "pendiente" estar con Graciela Alfano: escándalo

Fernando "Pato" Galmarini está en problemas. El novio de la icónica Moria Casán fue atrapado por las cámaras de La Criti y confesó lo impensado: en su vasta carrera mediática y política, le hubiera gustado estar nada más y nada menos que con Graciela Alfano.

La década de los '90 parece haber copado la realidad argentina, no sólo por las patillas del presidente Javier Milei que traen aparejadas un dólar planchado y privatizaciones a mansalva, sino también por el estreno de la serie Menem (PrimeVideo) que muestra al expresidente riojano como nunca antes.

Moria y Fernando Pato Galmarini

Es la aparición de figuras como la de Alfano las que descontrolaron a todos y las preguntas por la veracidad o no de lo que se muestra no se deja pasar. Claro que detrás de Grace, siempre viene aparejada su archienemiga Moria Casán que a su vez habla de Susana Giménez.

Las dos rubias y la morocha son como el agua y el aceite: las primeras acusadas de transar con lo más vil de la derecha argentina (incluso se corre el rumor nunca confirmado de acercamientos sexuales de Alfano con figuras de la última dictadura cívico-militar) mientras que Casán reflejó siempre un lado con conciencia social, popular y en los últimos años más emparentadas al peronismo por su noviazgo con Galmarini, histórico militante del partido fundado por Juan Domingo Perón.

Si bien el novio de Casán empezó contando que con Moria caminan de 5 a 6 kilómetros e incluso llegó a confesar que ella nada todos los días y hace gimnasia, lo mejor estaba por venir: "¿Cómo es Moria enojada? ¿Se enoja Moria con vos?", le preguntó La Criti.

Un poco titubeante por la repercusión que pudieran tener sus declaraciones, él contestó seco: "Es un poco enojosa. Es brava. A veces tenemos contrapuntos que no son duros pero yo tengo mis cosas, pienso de determinada manera y en algunos momentos ella piensa distinto a mí, como cualquier pareja. No puteándonos, pero con dificultades", resaltó.

Graciela Alfano y Moria Casán

Ante la pregunta sobre "¿Con qué otra mujer de la farándula argentina te hubiera gustado estar?" referido a su intervención en el gobierno de Carlos Saúl Menem, Galmarini dio un par de vueltas: "El tema de la farándula y Carlos Menem, sobre todo en esta serie que ha salido -que yo no la vi ni la voy a ver porque creo que Carlos fue mucho más que todo eso- yo he vivido, lo he conocido a Carlos, he hablado mucho con él. Moria también ha estado en la Quinta...", dijo.