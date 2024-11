A Dante Spinetta le robaron su camioneta y explotó en las redes: "Que se vaya bien a la con... de su madre"

El reconocido músico Dante Spinetta hizo pública su bronca, frustración e impotencia, luego de ser víctima del robo de su camioneta Toyota, que había comprado hace menos de dos meses. El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, mientras el artista dormía en su hogar en el barrio porteño de Villa Urquiza. "Pasé 12 años sin cambiar el auto para que un gil de mierda venga a robármela", expresó con enojo a través de sus redes sociales, donde compartió la noticia con sus seguidores. "Me siento súper frustrado con esto, por eso se los quiero compartir. Sabemos que Argentina está picante y en Villa Urquiza no paran de chorear", agregó.

Sobre la recurrente inseguridad en la zona, Spinetta enumeró los robos frecuentes que él y sus vecinos sufren a diario en el barrio. Desde bicicletas y motos hasta medidores de agua y elementos de bronce de los porteros eléctricos, no hay elemento que los delincuentes no se lleven. "Sabemos que Argentina está picante y en Villa Urquiza no paran de chorear. Esa es la realidad. No sé qué pasa, pero roban casas, los medidores de agua, los bronces, los porteros eléctricos, bicicleta, moto, todo. Lo que se te ocurra", señaló el artista, quien también dejó un mensaje contundente dirigido al ladrón: "Al que se la llevó, que se vaya bien a la concha de su madre".

Por el momento, no se han brindado detalles sobre la investigación para recuperar la camioneta de Spinetta, pero el músico espera que su caso sirva para visibilizar una realidad que considera insostenible. Pese a que el robo lo afectó personalmente, el músico buscará que este episodio no altere sus planes artísticos_ se prepara para un importante espectáculo en el Teatro Vorterix, donde cerrará el ciclo de Mesa Dulce , su aclamado disco solista que lo llevó a conquistar cuatro Premios Gardel y un Latin Grammy en 2023. "Mesa Dulce es el mejor momento de la fiesta. Siempre quise sonar como este álbum", había dicho sobre el trabajo que consolidó su estilo único.

La camioneta de Dante Spinetta

Mientras tanto, sus seguidores y la comunidad artística se solidarizan con él, acompañándolo en este difícil momento. Al mismo tiempo, el descargo del ex integrante de Illya Kuryaki & the Valderramas también refleja una problemática social que afecta a miles de vecinos en Buenos Aires. La inseguridad en Villa Urquiza y otras zonas urbanas sigue siendo un tema recurrente, con robos que abarcan desde objetos cotidianos hasta vehículos de alta gama.