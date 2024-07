Virginia Demo debutó en "Legalmente Rubia" y les llovieron las criticas: "Hay una 'hermanitis' dando vueltas"

El paso por la casa de "Gran Hermano" significó una gran ventana de oportunidades laborales para algunos de los hermanitos. Hay quienes lo supieron aprovechar y hay otros que dejaron estancados sus proyectos.

Virginia Demo, ingresó a mitad del reality show, y las críticas tanto dentro y fuera de la casa no tardaron en llegar. Sin embargo, con el correr de los días se ganó el cariño de muchísimos fans debido a su histriónica personalidad, al punto de que hasta llegó a mencionarse como la rival de Juliana Furia Scaglione.

Virginia Demo

La mujer de 55 años no se guardaba nada y se quejaba de absolutamente todo, y con su salida, la standapera logró cumplir uno de sus mayores sueños: hacer teatro. En reemplazo de Costa, ocupó el papel de Paulette, la manicura de la protagonista Elle Woods, el icónico personaje interpretado por Reese Witherspoon en la película Legalmente Rubia. El elenco musical protagonizado por Laurita Fernández le abrió sus brazos sin dudarlo y la integró rápidamente. Con pocos ensayos, el día del debut llegó y no fue lo que todos esperaban. No solo se presentó a sala llena, sino que fue ovacionada por el público.

Elenco del musical "Legalmente Rubia"

Aunque el público le dio un cálido recibimiento, no fue lo mismo con una de las grandes figuras del espectáculo. Se trata de Aníbal Pachano, quien apuntó contra Demo en una charla con Socios del Espectáculo (El Trece): "No tengo la menor idea qué hace esta chica, hay una 'hermanitis' dando vueltas, ojalá puedan demostrar que saben hacer cosas, porque si no, es ocupar un espacio. Hay un mambo con los productores en el cuentito de los influencers, los influencers tienen que ser talentosos, y esos son muy pocos. Hasta ahora pocos han demostrado el talento".

Con años recorridos en el mundo teatral, el director destrozó a los influencer que se lanzan a nuevas experiencias: "Una persona que no está preparada para el teatro, ¿qué sabe esta chica? Divina, hace stand up, igual me aburrí con lo que vi. Es muy simpática, ojalá le vaya bomba".

Por su parte, "Virqueenia", como la nombraron sus fanáticos, decidió mostrarse amable ante las críticas y respondió con total sinceridad: "El debut fue con los nervios lógicos de todo, porque no solamente fue un debut, que ya de por sí es un montón, sino que debuté en algo nuevo, porque yo hago stand up hace muchos años. Siempre el primer día que estrenas algo es así. Pero bueno, hoy fue como doble sentido".

Además, la plántense reconoció que este proyecto se trata de romper prejuicios y es lo que junto a su elenco quiere lograr, haciendo así a un costado a quienes la critican: "El prejuicio está, y está bien. Sé que hay otros artistas que tienen una gran trayectoria y que podrían estar acá pero bueno, me eligieron a mí. Yo no iba a negarme por no tener trayectoria", concluyó.