¿Adiós a Bandana 2026? Entre el regreso explosivo, nuevas peleas y un futuro incierto que mantiene en vilo a los fans

Lo que debía ser una fiesta inolvidable terminó abriendo otro capítulo de drama en la historia de Bandana. La presentación en un boliche de la Costanera, organizada por el DJ Tommy Muñoz, había encendido la ilusión del gran regreso para celebrar los 25 años de la banda. Ensayos compartidos en redes, entusiasmo, canciones históricas y una ola de nostalgia: todo parecía encaminarse. Pero debajo del glitter, la interna seguía creciendo. Fue Virginia Da Cunha quien, en conversación con Pía Shaw desde Infama, encendió la mecha con una frase que cayó como baldazo entre los fans: "Lissa nos dijo que no va a seguir en el 2026, por ahora".

Si bien remarcó que "todo puede cambiar", aclaró: "Yo estoy siempre esperando que vuelva porque esto es algo personal, que ya va a resolver y ya va a entender que esto se merece disfrutarlo". La declaración confirmó lo que ya se intuía: Lissa decidió dar un paso al costado, decisión que profundiza el distanciamiento que mantiene con Lowrdes Fernández, luego de que ella denunciara a su pareja por violencia de género. El vínculo entre ambas, según admitió el grupo, ya estaba lejos de ser armónico.

Desde Infama, el periodista Nahuel Saa aportó más información y dejó abierto otro frente: "Quieren trabajar el verano. No sería más Bandana, pero ellas tres quieren continuar. Tommy Muñoz, el nuevo mánager, me confirma shows en el Gran Rex y figuras invitadas". Y para complejizar aún más el escenario, el ciclo de América TV habló con el hermano de Lissa, quien evitó cerrar la puerta por completo: "Está evaluando, pero también está evaluando el productor con el que hablamos, quién hizo la fiesta ahí en Moscú, y creo que estamos todos evaluando". En el mundo Bandana, nada es definitivo. Todo puede cambiar. O explotar.

El evento en cuestión -una fiesta L.A.T.M. +35- marcó el primer reencuentro sobre el escenario después de años. Allí cantaron clásicos como Maldita Noche, Muero de Amor, Guapas, Nadie Como Yo y Llega la Noche, generando un estallido de nostalgia que rápidamente se viralizó en redes. Pero, como reconoció la propia Virginia, no fue un regreso tan limpio como la performance hacía suponer: "El domingo fue el primer reencuentro después de un montón de años. Lo disfruté, aunque obviamente toda la previa fue completamente inesperada y angustiante".

Bandana

Ese clima enrarecido ya había sido anticipado por Valeria Gastaldi, quien días antes reconoció en Intrusos: "Somos tres con ganas", frase que ahora suena casi premonitoria. Pese a todo, Da Cunha insiste en mirar hacia adelante, aun si no pueden ser cuatro: "Yo quiero disfrutar, vengo a sumar, he estado construyendo, poniendo todos mis recursos a disposición de este reencuentro. Tengo ganas de que estemos todas y si no, Bandana nos trasciende".

Y recordó que no sería la primera vez que el grupo sigue con menos integrantes: "Y si somos tres porque alguien no quiere estar, está en todo su derecho, como también en su momento no quiso Ivonne". Además, dejó entrever un deseo que ya generó revuelo entre los fans: "Mi sueño es que la vocalista de La Delio Valdez participe. Lo hemos hablado y me dijo que en algún momento se va a dar, pero va a ser sorpresa, no es algo para anunciar".