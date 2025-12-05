Antonio Grimau y Osvaldo Santoro: "Hay que honrar los años que quedan y seguir adelante, pase lo que pase"

A semanas del estreno de Vamo' los Pibes, la nueva comedia de Federico Palazzo que desembarcará el 2 de enero en el Multiteatro, Antonio Grimau y Osvaldo Santoro -dos figuras fundamentales de la escena argentina y en la historia general del arte argentino- conversaron sobre la obra, la vejez, la amistad y el vértigo de seguir creando después de décadas arriba del escenario.

Rodeados por un elenco de lujo que completan Osvaldo Laport y Raúl Lavié, los actores confiesan que este proyecto los encuentra en un momento de plenitud artística y profunda conciencia del paso del tiempo. "A esta altura del partido, te digo que yo estoy bastante tranquilo", asegura Santoro cuando se le pregunta por los nervios del estreno. La clave, según él, está en la confianza: "Cuando te toca compañeros en este elenco de la envergadura, el trabajo, la trayectoria y la profesionalidad de los que me rodean... qué me voy a preocupar. Yo en mí confío y tengo que confiar en los demás porque los conozco".

Grimau coincide, pero lo vive con un entusiasmo visceral: "Placer, por encima de todo. Placer de tener laburo y del bueno. Por la calidad de la obra, de la dirección, de la producción, del elenco, el teatro... Todo cierra. Desde la propuesta primera, todo me cerró. Un gran disfrute. Cada ensayo es un placer". Vamo' los Pibes cuenta la historia de cuatro amigos octogenarios que, dispuestos a todo por ayudar a uno de ellos a recuperar la audición, terminan embarcándose en una aventura tan imprudente como entrañable. La obra, reconocida por el Fondo Nacional de las Artes, se mete de lleno en un tema pocas veces transitado en los escenarios porteños: la rebeldía.

Pero no una rebeldía cualquiera, sino una que va de la mano con la vitalidad en la tercera edad. Santoro subraya ese matiz filosófico: "Hay un homenaje muy claro a esos años que quedan. La obra honra los años que quedan, desde lo técnico y desde lo profundo. Uno no termina la vida inmediatamente: la vida continúa. Y hay una frase que siempre me queda grabada: que la muerte nos encuentre vivos". En la obra, la amistad es el corazón de todo. Y para Grimau, también lo es en la vida real. "Yo, en particular, tengo una amistad desde la adolescencia... y se mantiene inalterable, respetuosa y entrañable como siempre", cuenta.

Antonio Grimau y Osvaldo Santoro

Pero también reivindica esos vínculos intermitentes, esos compañeros que no siempre están cerca pero con quienes el afecto persiste. El actor reconoce que antes era más hermético, pero que aprendió a valorar el contacto humano: "Uno no le puede rehuir a eso. Corre el riesgo de perderse un montón de cosas que te nutren. Esta obra hace hincapié en esa necesidad: todos somos uno y todos nos necesitamos".

En un contexto social donde la vejez suele ser sinónimo de descarte, Santoro celebra que la obra se atreva a poner a la tercera edad en el centro de la escena: "Hay una tendencia a creer que después de una determinada edad uno ya cumplió su ciclo. Las tradiciones más antiguas siempre tomaron al mayor como el que sabe, el que tiene experiencias valiosas. Eso hay que recuperarlo. La persona mayor hay que tenerla muy presente, porque es alguien que tiene sapienza".

¿Qué esperan que se lleve el público? Grimau lo define con contundencia: "Creo que van a vivir emociones intensas. Hay momentos muy emocionantes, también mucho humor. Les va a dar un aliento de vida, un impulso de seguir adelante sin bajar los brazos. Siempre hay proyectos en la vida de cada uno". Y cita una frase de su personaje: "Saber que al día siguiente te levantás y tenés algo que hacer... no tiene precio".

Antonio Grimau y Osvaldo Santoro

Entre risas, remata: "Y además estamos extraordinarios". Con su mezcla de humor, ternura y espíritu rockero, Vamo' los Pibes promete convertirse en una de las propuestas más emotivas y revulsivas del verano porteño. Una obra que invita a celebrar la amistad, a resistir el envejecimiento con dignidad y a recordar, como dicen Grimau y Santoro, que mientras haya proyectos, sueños y ganas, la vida sigue latiendo con fuerza.