Cazzu, contundente sobre la ley inspirada en su nombre: "Es difícil de procesar"

05 Diciembre de 2025 13:19
En medio de su rutina maternal y sus proyectos laborales, Cazzu se enfrenta legalmente a su ex y padre de su hija Inti, Christian Nodal. En este contexto, se refirió al proyecto de ley inspirado en su nombre: la iniciativa, que busca facilitar el traslado y la convivencia de hijos con sus padres o madres en casos de abandono o ausencia, eliminando trabas judiciales para familias monoparentales, ya superó las 33 mil firmas.
Durante una entrevista en un programa de Colombia, el conductor le preguntó: "¿Has visto toda la iniciativa alrededor de la que han llamado la ley Cazzu?", a lo que ella respondió: "Sí, la vi. De hace un tiempo para acá, yo vivo unas experiencias difíciles de comprender. Me pasa de que yo escucho muchas personas y que escucho muchas mujeres que dicen cosas y que tienen historias", comenzó.
La artista quiso visibilizar su lucha y la de otras tantas familias monoparentales: "Y la verdad que me es muy difícil como terminar de procesar que lo haya generado yo, que no lo creo así, y que después generan estas cosas tan importantes y tan delicadas y que son tan importantes de conversar".
Cazzu aclaró que sus actitudes nunca surgieron del enojo: "Cuando a mí me pasaron todas las cosas que me pasaron, yo siempre tomé la decisión de tener una posición política, en realidad. Nunca fue una posiciónemocional", dijo y reflexionó que sus actitudes van más allá: "O sea, a quién le importa si yo sufro, si estuve triste, yo siempre digo que es como nos pasan a todos. Para mí hay cosas que si son malas o si son buenas, tienen que ver con el timing, con la delicadeza con la que las tratabas".
Sobre la crianza de su hija, expresó con cierta seguridad: "Ella se cría sola conmigo. Así que la única música que sabe y lo único que sabe de música, digamos, es la que hace su mamá... por supuesto que en mi casa se escucha todo el día Moana y Frozen. Inti tiene dos años, pero comprende todo. Ya nos empezamos a cuidar con las palabras, con los gestos".
Finalmente, Cazzu confesó que le sorprende la repercusión de la ley: "Esto es parte de mi vida, mi espacio en el progreso de la igualdad, del feminismo. Me pone feliz que para algunas personas yo represente cosas buenas", en un sistema judicial machista, hay ciertos avances que priorizan el bienestar de los menores y que merecen ser festejados: "Hay cosas en la ley, bachecitos difíciles de comprender para nosotros los mortales normales. Es lindo lo que piden, lo que proponen, no sé muy bien cómo sentirme al respecto".