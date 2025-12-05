Cazzu, contundente sobre la ley inspirada en su nombre: "Es difícil de procesar"

En medio de su rutina maternal y sus proyectos laborales, Cazzu se enfrenta legalmente a su ex y padre de su hija Inti, Christian Nodal. En este contexto, se refirió al proyecto de ley inspirado en su nombre: la iniciativa, que busca facilitar el traslado y la convivencia de hijos con sus padres o madres en casos de abandono o ausencia, eliminando trabas judiciales para familias monoparentales, ya superó las 33 mil firmas.

Durante una entrevista en un programa de Colombia, el conductor le preguntó: "¿Has visto toda la iniciativa alrededor de la que han llamado la ley Cazzu?", a lo que ella respondió: "Sí, la vi. De hace un tiempo para acá, yo vivo unas experiencias difíciles de comprender. Me pasa de que yo escucho muchas personas y que escucho muchas mujeres que dicen cosas y que tienen historias", comenzó.

Cazzu habló del proyecto de ley que busca eliminar trabas judiciales para familias monoparentales

La artista quiso visibilizar su lucha y la de otras tantas familias monoparentales: "Y la verdad que me es muy difícil como terminar de procesar que lo haya generado yo, que no lo creo así, y que después generan estas cosas tan importantes y tan delicadas y que son tan importantes de conversar".

Cazzu aclaró que sus actitudes nunca surgieron del enojo: "Cuando a mí me pasaron todas las cosas que me pasaron, yo siempre tomé la decisión de tener una posición política, en realidad. Nunca fue una posiciónemocional", dijo y reflexionó que sus actitudes van más allá: "O sea, a quién le importa si yo sufro, si estuve triste, yo siempre digo que es como nos pasan a todos. Para mí hay cosas que si son malas o si son buenas, tienen que ver con el timing, con la delicadeza con la que las tratabas".

Sobre la crianza de su hija, expresó con cierta seguridad: "Ella se cría sola conmigo. Así que la única música que sabe y lo único que sabe de música, digamos, es la que hace su mamá... por supuesto que en mi casa se escucha todo el día Moana y Frozen. Inti tiene dos años, pero comprende todo. Ya nos empezamos a cuidar con las palabras, con los gestos".