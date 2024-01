Agus Franzoni liquidó a la pareja de Flor Jazmin Nico Occhiato: "Ya no sé qué es genuino en el amor"

Agus Franzoni y Flor Jazmín estuvieron juntos, pero a escondidas aproximadamente dos años, donde ella hablaba de tener un amor sin etiquetas y lo consideraba un amigo y una persona muy especial en su vida, mientras él moría por gritar a los cuatro vientos su noviazgo y lloraba de emoción en las entrevistas cuando recordaba cómo la conoció. Sin embargo, el romance entre ellos terminó rodeado de rumores de infidelidad y la misma Flor dijo estar "soltera y tranquila", hace tan sólo dos meses.

Flor Jazmín y Nico Occhiato

Sin embargo, lo que Franzoni no sabía era que tanto Flor como Nico Occhiato, el creador de Luzu TV y su jefe, comenzaban una relación secreta que el primero de enero se haría pública en un streaming especial con más de 100 mil espectadores vitoreando a la pareja. Mientras tanto, él se encontraba en la nieve, sin celular ni redes sociales, buscando un poco de desconexión de esa realidad. Increpado por El Trece, se refirió al tema y lo primero que dijo es que no quería que lo etiquetaran en el lugar del "ex novio de Flor Jazmin", porque ese no era el papel que había ocupado durante sus años de relación.

"Flor no es mi ex, es mi amiga. Por ahí ella lo habla desde otro lugar, pero para mí es una amiga que conozco hace 15 años ya, me parece que entra más allá del nivel ex", insistió Franzoni, quien estaba visiblemente incómodo en la nota. Sin embargo, el bailarín se lamentó de que todo el show de "Occhiamín" haya salpicado su viaje al sur, ya que manifestó que esos días estuvo muy triste.

Además, se refirió a la forma de hablar de la artista sobre él en los medios, ya que fue consultada anteriormente y dijo que le "le tiene un gran cariño" y que está todo bien entre ellos. "No sé cómo lo vivirá ella, ella se pone el chip de la televisión. Yo la conozco, dice lo que todo el mundo quiere escuchar. Yo no me voy a poner el chip acá de la televisión y decir: 'Sí, felicidad, todo'. Nada, ojalá estén bien y que les vaya bien, pero soy un ser humano, claro que me afecta", dijo enfurecido.

Agus aseguró que dejó de seguir a la pareja en todas las redes sociales para cuidarse y no ver nada de lo que está sucediendo y expresó también su descontento al ser tendencia en X (ex Twitter) durante un día entero por gente que había reaccionado a la relación de su amiga con su jefe. "La vi la nota, me pareció un poco cualquiera. Yo la conozco y sé que es el chip, es estar diciendo lo que hay que decir", se lamento.

Agus Franzoni

"Que les vaya increíble, sé que la están rompiendo y que les garpó un montón, nada... que la sigan rompiendo", dijo irónicamente, cuando el notero le preguntó si veía que era genuino el amor entre Nico y Flor, pero él fue categórico: "Ya no sé qué es genuino en el amor, creo que estamos todos en constante cambio. Seguramente sea ahora un momento por éxtasis del revuelo, el tiempo dirá".

Sin embargo, Franzoni tiene que resolver su futuro laboral, ya que comparte programa con Grego Rosello y Manu Viale en las tardes de Luzu TV y, con todo esto, remarcó que no sigue vinculado a Luzu TV. Sin embargo, se lo ha visto en varias historias de Instagram muy vinculado al equipo de Migue Granados, Nati Jota y Eio Moldavsky, por lo que se espera que el influencer se pase al streaming de Olga en breve. "De todo el tiempo que laburé (con él), nunca llegué a sacarle la ficha. Está todo bien, obvio, pero hasta ahí. No sigo trabajando en Luzu, creo que nunca lo terminé de conocer realmente. Eso nada más, después él no fue mi amigo, no me debe nada y está perfecto", reconoció.

"Cada uno sabe lo que hace y lo que habla de cada uno, yo me quedo tranquilo porque soy una persona coherente con lo que dice y lo que hace", concluyó Agus Franzoni.