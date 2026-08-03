Agustín Trolio contó los secretos de Love Is Blind: de casarse con Caro Vocos a enamorarse de Eugenia

Hay amores que parecen escritos para durar y otros que, quizás, llegan para cambiarlo todo aunque duren apenas unos meses. Agustín Trolio entró a Love Is Blind (LIB)sin saber que detrás de una pared iba a encontrar a Carolina Vocos, que semanas después iba a convertirse en su esposa y que, tiempo más tarde, esa misma historia que había enamorado a miles de espectadores terminaría convirtiéndolo en uno de los protagonistas más cuestionados de la temporada.

La conexión entre Agustín y Carolina fue una de las que mayor cariño despertó entre los seguidores de la segunda temporada del reality. Se conocieron sin verse, atravesaron juntos las distintas etapas del experimento y finalmente dieron el "sí" en el altar. Sin embargo, lejos de las cámaras apareció una realidad mucho menos cinematográfica: ella vivía en Córdoba, él en Buenos Aires y sostener el matrimonio a distancia comenzó a exponer diferencias que durante la experiencia no habían aparecido.

Agustín Trolio habló de su romance con Carolina Vocos

La historia terminó y, meses después, un nuevo romance cambió por completo la percepción de parte del público: Trolio comenzó una relación con Eugenia Maldotti , otra participante del programa.

En medio del revuelo, las acusaciones y el hate que recibió en las redes sociales, BigBang dialogó con él sobre su historia con Carolina, las verdaderas razones de la separación, el comienzo de su vínculo con Eugenia, el divorcio que todavía tiene pendiente, el peso de la exposición y el abrupto cambio que experimentó su vida después de Love Is Blind.

Agustín Trolio explicó la intensidad con la que vivió Love is Blind

Antes del LIB, Agustín llevaba una vida prácticamente opuesta a la que tiene hoy. No era influencer, usaba muy poco Instagram y llevaba nueve años trabajando en la misma empresa: "Me generaba dudas antes de entrar al reality; soy una persona de perfil bajo, tranquila. No suelo tener una vida activa en las redes. Incluso no me gusta discutir ni chocar", explicó.

La dimensión pública que tomó su historia sentimental terminó enfrentándolo con una violencia virtual para la que reconoce que no estaba preparado: "Pasar de eso a estar en el ojo de la tormenta, donde las personas pueden ser hirientes, atacarte o hablarte desde un lugar tan agresivo, me afecta", dijo sobre el hate que está recibiendo al quedar como el "villano" del programa y siguió: "Trato de entender que cada comentario de hate también es como una confesión de la otra persona. Yo pude haber tenido actitudes juzgables, pero nunca fue mi intención lastimar a nadie ".

Aprender a convivir con esa exposición se convirtió en un proceso diario: "Es un ejercicio para mí. Pienso: 'O me curo de espanto con esta situación que estoy viviendo o me hundo en el intento'".

Agustín Trolio y Carolina Vocos en Love Is Blind

Cuando las críticas se vuelven demasiado pesadas, intenta regresar a la vida que todavía existe por fuera de la pantalla: "Hay momentos en los que me siento fuerte y trato de centrarme en los comentarios lindos, en la gente que comenta por mi trabajo o que consulta por mi trabajo. También están mis amigos, mi familia. Incluso mucha gente del barrio que me da su apoyo". El contraste resulta todavía mayor cuando recordó cómo era su rutina antes del programa: "Era todo lo contrario. La misma producción se sorprendía de lo poco activo que era mi perfil de Instagram", contó.

"Tenía Instagram porque sentís que, si no tenés redes sociales, quedás medio excluido. Hoy es raro que alguien te diga: 'No uso redes sociales'. Pensás: '¿Por qué? ¿Qué esconde que no usa redes?'", explicó sobre su propia vida en redes, pero dejó una reflexión que intenta explicar por qué se anotó a Love is Blind: "Siempre fui una persona que está en ese juego entre ser introvertido y, al mismo tiempo, sentir: 'Tengo algo para contar, quiero que la gente me conozca'".

Durante nueve años trabajó en una misma empresa, aunque pasó por diferentes sectores: "Pasé de cadete a Recursos Humanos y de Recursos Humanos a Prevención de Riesgos. Eso me dio la posibilidad de ir moviéndome dentro de la empresa". Con el tiempo entendió que aquella estabilidad también tenía una cuota de comodidad: "Lo hacía desde cierta comodidad. Era una rutina a la que me fue llevando la vida, no algo por lo que yo golpeé una puerta y dije: 'Quiero estar acá'".

Hoy su presente profesional es completamente diferente: "Después de todo lo que viví y ahora que estoy dedicándome a ser personal trainer, haciendo certificaciones de nutrición y entrenamiento... es la primera vez que intento dedicarme realmente a lo que me gusta. Por eso Love Is Blind para mí fue un momento bisagra ".

Agustín Trolio quiso vivir la experiencia de Love is Blind al cien por ciento

Y el cambio no fue enteramente voluntario: "La empresa donde trabajaba cerró, así que me tuve que reinventar a la fuerza. Fueron un montón de cambios juntos: de repente estaba casado, tenía que ver si mi vida funcionaba en otra provincia y, después, me quedé sin trabajo".

Antes de conocer a Carolina, hacía aproximadamente cinco años que Agustín no tenía una relación formal. Durante ese período aprendió a vivir solo y también a reconocer qué esperaba de una pareja: "La última vez que estuve en una relación de noviazgo fue hace aproximadamente cinco años. Después tuve la suerte de conocer personas muy importantes que también formaron parte de mi camino emocional o sentimental, pero nunca formalicé", recordó. Una cuestión que suele despertar dudas entre los espectadores es qué tan verdadero es el matrimonio que se muestra en televisión. Agustín despejó cualquier incógnita: " Es cien por ciento real ".

Agustín Trolio explicó por qué se casó con Carolina Vocos en Love Is Blind

¿Cómo alguien que llevaba años sin ponerse de novio termina casándose después de conocer a una persona durante apenas unas semanas? Para Agustín, parte de la explicación está en la intensidad propia del formato: "Love Is Blind es un experimento social y un experimento tiene pautas y condiciones. Uno está aislado y, a veces, entiende el experimento como tal, pero también puede llegar a entenderlo como una competencia donde el objetivo final es formar pareja y casarte".

Pero en su caso también existió una conexión que, dentro de las cabinas, sintió genuina: "Yo tuve la suerte de que del otro lado estuviera Carolina. En ese momento la conexión fue fuertísima; todas las horas que hablamos, las conversaciones que tuvimos, había muchas coincidencias".

El aislamiento terminó potenciándolo: "Estás sin celular, sin televisión, sin contacto. Lo único en lo que puede pensar tu cabeza es en esa persona que está del otro lado, que todavía no viste y de la cual conocés poco y nada. Tuve la suerte de conectar de una manera muy intensa. Yo también estaba emocionalmente con todo a flor de piel: llanto, risa, amor".

Agustín describió el programa como una experiencia sin demasiado espacio para procesar cada decisión antes de pasar a la siguiente etapa: "Cada etapa dura una semana o días. Estás como en un tren en el que no podés hacer una pausa real y meditar. Estás en una vorágine de emociones intensas".

"Un día estás a ciegas y al otro te encontrás con esa persona en una playa hermosa en México. A los días te separan de vuelta, te juntan para la convivencia en Buenos Aires. Te vuelven a separar y después te juntan en el altar", explicó un poco el detrás del reality.

Incluso algo aparentemente sencillo, como probarse el traje, comenzó a volver tangible una boda que semanas atrás ni siquiera imaginaba: "En el medio te dicen: 'Chicos, no están comprometidos a nada, pero hay que ir eligiendo el traje para el casamiento. Solamente elíjanlo para que nosotros tengamos la idea'. Y, de repente, te estás probando un smoking frente al espejo. Yo me imaginaba en ese momento a Carolina vestida de blanco".

Agustín Trolio explicó la ilusión de probarse el traje para el casamiento

"Estaba viviendo en una burbuja en la que todo era motivación. Nosotros tuvimos la suerte de vivir una experiencia linda. Los primeros meses de un noviazgo suelen sentirse como una película, y esto directamente era una película. Imaginate cómo se potencia eso dentro de un contexto como Netflix", siguió.

Carolina, explicó, sí tenía la ilusión del casamiento, mientras que él había llegado al programa buscando otra cosa: "Del otro lado había mucha ilusión. El sueño de ella siempre fue casarse. Mi sueño nunca fue casarme, buscaba más una compañera, conocer a alguien".

En la contradicción de lo que no era su sueño y terminó sucediendo, el entrevistado explicó: "Los dos estábamos con esa idea de decir: 'Vamos a vivirla al cien por ciento, que nadie nos cuente lo que es Love Is Blind'. Durante esos días de convivencia la pasábamos bárbaro".

Para Agustín Trolio casarse no era un sueño

Con la distancia que le dio el tiempo, reconoció que quizás no comprendió completamente el peso de aquella decisión: "No terminé de dimensionar la responsabilidad de lo que conllevaba casarse o el hecho de que me estaba casando con alguien que conocía hacía un mes y medio". Lejos de buscar excusas, se hace cargo: "Nadie me puso un arma en la cabeza para que me case. Pero la realidad es que me subí a la experiencia, la pasamos bárbaro y, cuando me quise dar cuenta, estábamos en el altar. Y lo disfruté mucho".

Terminadas las cámaras apareció aquello que las cabinas no podían anticipar: la convivencia con la realidad. La distancia entre Córdoba y Buenos Aires comenzó a pesar y los dos parecían esperar cosas diferentes del matrimonio: "En la vida diaria empecé a darme cuenta de que no éramos tan compatibles como yo creía. Sentía que algo no estaba funcionando".

Agustín Trolio habló con BigBang

Mientras Carolina intentaba organizar los próximos encuentros, Agustín estaba atravesando una crisis que excedía al matrimonio: "Ella esperaba que ya tuviéramos programado en el mes cuándo nos íbamos a ver para que los vuelos nos salieran más baratos. Pero yo, en el medio, estaba pensando: '¿Qué carajo voy a hacer de mi vida? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar las tarjetas que siguen viniendo?'".

"Y, además, estaba casado con una persona que esperaba más presencia mía y yo no se la podía dar. También había cuestiones de personalidad, del trato y del día a día con las que quizás yo no me sentía cómodo", confesó. Fue entonces cuando comenzó a despedirse emocionalmente del matrimonio: "En ese momento es cuando yo hago el duelo, cuando me doy cuenta de que no voy a forzar algo".

Una de las frases por las que fue cuestionado tuvo que ver con la corta duración de la relación. Para él, hablar de tres meses nunca significó minimizar los sentimientos de Carolina: "Cuando hago hincapié en esos tres meses es porque no conocía a la persona. A eso voy con la cantidad de tiempo".

Si bien, la comunicación no fue su fuerte durante el vinculo, hoy en día reconoce sus errores y reconoce que durante mucho tiempo cargó con culpa por saber que la ruptura había golpeado de manera diferente a su ex: "Yo sentí tanta culpa por todo lo que pasó que salí con ese rol de sentirme culpable", dijo y siguió: "Me culpé justamente porque entendí que del otro lado seguramente la estaba pasando como el orto, estaba transitando un duelo, las ilusiones eran otras y ella seguía con ganas de construir".

El amor entre Agustín Trolio y Carolina Vocos terminó a los pocos meses de terminar el reality

Para Agustín, la duración importa a la hora de analizar decisiones como un matrimonio, pero no determina la intensidad del sentimiento: "En esos tres meses no te casás. No te vas a vivir con alguien que no conocés. Te falta conocer mucho más. A eso iba con la cantidad de tiempo, no digo que en tres meses no te puedas enamorar ni que en tres meses no puedas sufrir por amor".

El punto de inflexión llegó cuando se conoció que Agustín estaba iniciando una relación con Eugenia Maldotti, otra integrante del reality. La noticia provocó un fuerte revuelo y fue ella quien terminó saliendo públicamente a aclarar que no había sido la tercera en discordia y que el acercamiento había ocurrido cuando Trolio ya estaba separado de Carolina: "Si contaba lo de Eugenia en el reencuentro, iba a ser un desubicado. Carolina me había pedido que no lo contara. Lo entendí y lo respeté porque el reencuentro era para darle un cierre a nuestra relación".

"No lo conté y después fue: '¿Por qué no lo blanqueaste? ¿Por qué la escondés?'. Cada cosa que yo hiciera iba a tener una parte de la gente que estuviera de acuerdo y otra que me iba a defenestrar por esa decisión", explicó que cada una de sus decisiones son juzgadas en redes sociales.

Hubo momentos en los que directamente necesitó desaparecer: "Llegó un punto en el que dije: 'Listo, basta. Necesito silencio, necesito paz, necesito apagar el celular'". Pero hasta ese silencio terminó siendo interpretado: "Y después la gente dice: 'Se esconde', 'La mujer tiene que salir a dar la cara por él'. Es algo que no dimensioné antes de entrar. El tiempo no se puede borrar y esto es lo que es".

Otro de los cuestionamientos que recibió está relacionado con el hecho de que todavía continúa legalmente casado con Carolina. Agustín asegura que su intención es terminar el trámite: "A mí todavía no me llegó ninguna notificación. Ya expliqué que yo lo voy a pagar. Lo voy a pagar. Es lo que más quiero: que esto se cierre". Según explicó, el problema fue económico: "Eran dos millones de pesos de divorcio, no eran cien lucas".

Agustín Trolio en Love is Blind

"No sé cuántas personas de las que me dicen 'rata miserable' tienen en su cuenta dos millones para pagar un divorcio. Pero ahí vuelvo a lo anterior: tengo que entender de quién viene ese ataque y por qué motivo viene". También le pesa que se cuestione algo que considera parte de sus valores personales: "Choca porque yo nunca le debí plata a nadie y esta no va a ser la excepción".

Ante cualquier especulación sobre una supuesta negativa a divorciarse, fue categórico: "Primero, es lo que corresponde, ya no estamos juntos. Segundo, porque es lo que ella también necesita para darle un cierre a esto, y yo también".

La violencia que encuentra detrás de una pantalla, aseguró, no se replica cuando sale a la calle junto a Eugenia: "La vida real es otra. Yo tampoco quiero ponerme paranoico pensando: 'Me están mirando, me están diciendo algo, están cuchicheando'. Lo que veo cuando salgo es que cada uno sigue su rumbo".

Agustín Trolio en Love is Blind

Una de las cuestiones centrales del escándalo fue la cronología. Agustín sostiene que la relación con Carolina terminó mucho antes de su acercamiento sentimental con Eugenia: "Nos separamos y dejamos de estar juntos a mediados o fines de enero. Ahí cortamos la relación y cortamos el contacto".

Según su relato, el acercamiento con Maldotti comenzó unos tres meses más tarde: "Nos empezamos a ver de otra forma. Coincidíamos en reuniones con los chicos de Love Is Blind, salíamos, nos divertíamos, bailábamos y nos empezamos a acercar. Al poco tiempo nos vimos por primera vez solos y, desde entonces, empezamos a conocernos, a salir y a vernos".

Agustín Trolio con Eugenia Maldotti

Al comienzo eligieron preservar el vínculo: "No sé si fue un error, pero intentamos que quedara entre nosotros. Porque, si hay algo que le encanta a la gente, es el chisme y que las cosas circulen. Pero está bien. Si es lo que es, que hablen. ¿Quién soy yo para evitarlo si realmente está sucediendo?".

Antes de conocer la verdad, Carolina le había preguntado directamente si estaba pasando algo con Eugenia. Agustín reconoce que en aquel momento decidió no contarle que ya existía un acercamiento: "La primera vez que me preguntó si yo estaba con Euge o si había pasado algo, yo ya estaba hablando con ella, pero todavía no había pasado nada".

Y admitió que, cuando finalmente el vínculo avanzó, tampoco tomó la iniciativa de comunicárselo: "Después, cuando sí sucedió, tampoco se lo dije y ella terminó enterándose". La conversación definitiva ocurrió cuando Carolina viajó a Buenos Aires: "Nos encontramos en Buenos Aires cuando ella vino en mayo. Ahí me lo preguntó cara a cara y yo se lo reconocí".

Agustín Trolio en Love is Blind

Carolina contó públicamente que llegó a aquel encuentro con otra expectativa. Agustín, en cambio, aseguró que extrañar a una ex pareja no necesariamente significa querer reconstruir el vínculo. Para él, ambas cosas podían convivir: "Siempre traté de dejarlo claro: de mi parte no había intención de volver. Sí podía extrañarla a ella, extrañar lo que vivimos, las sensaciones, los momentos, los lugares o cómo me sentía con esa persona".

Además, el estreno del reality hizo que ambos volvieran a encontrarse con imágenes de un momento en el que todavía estaban enamorados. Reconoció, sin embargo, que intuía que aquella charla podía terminar de otra manera: "Yo fui medio ciego. Mientras iba para allá sabía lo que podía pasar, pero creo que me convencí de que no iba a pasar nada porque, si no, no iba a poder habitar el momento. Fui medio mintiéndome, convencido de que íbamos a pasar un buen momento, compartir algo para comer, tomar algo y charlar. Pero por dentro sabía que podía aparecer el tema".

Y apareció en plena comida: "Estábamos comiendo una pizza. Me dice: 'Che, tengo unos lores del grupo'. Le dije: 'Vamos a comer una pizza y después hablamos de los chismes'. Me dijo: 'Bueno, está bien'. Doy dos mordiscos y me pregunta: '¿Estuviste con Eugenia?'. Si yo no lo pude hacer sin anestesia, lo tuvo que hacer ella".

Qué son hoy Agustín y Eugenia

Aunque públicamente se habla de noviazgo, Agustín prefiere evitar por ahora las etiquetas: "Estamos sin títulos. Creo que el título puede venir más tarde. Yo sigo casado. Lo que menos necesito ahora es otro título".

Eso no significa que no proyecten juntos: "El primer proyecto juntos, que es una especie de misión que tenemos ahora, es tratar de disfrutar. Que gente desconocida no nos imposibilite disfrutar. Ese es el principal objetivo".

Tras la separación con Carolina, Agustín Trolio comenzó a salir con Eugenia Maldotti

Incluso ya conoció al hijo de Eugenia, un paso que reconoce como significativo para ambos: "Es un vínculo fuerte porque ella nunca le había presentado una pareja al hijo. Fue un paso muy importante. Y también para mí porque es la primera vez que estoy con una mujer que tiene un hijo".

Después de descubrir las dos caras de la popularidad, todavía no sabe qué lugar tendrán las redes sociales en su futuro. Sin embargo, hay algo de su paso por los medios que sí disfruta: "Me veo en algunos streams a los que fui, veo mi participación en Love Is Blind y me gusta lo que veo, más allá de que después todo se ponga en tela de juicio".

Lo que sí descarta es construir una carrera alrededor del escándalo: "Chimento te digo que no. Quiero algo que sume. Algo constructivo, informativo, reflexivo, introspectivo. Quiero aportar algo, que haya una retroalimentación entre lo que yo puedo aportar y lo que la gente me puede devolver. Siento que con el chisme no consigo eso".

El mensaje más íntimo para Carolina

En los últimos días, Carolina volvió a referirse públicamente al impacto que tuvo toda la situación y aseguró que la historia también terminó afectando al grupo que se había formado alrededor del reality.

Frente a la pregunta más difícil de la entrevista —qué respondería si Carolina sintiera que él la odia o se preguntara por qué la lastimó—, Agustín abandonó por un momento cualquier discusión sobre tiempos, redes o versiones: "Espero que lo podamos hablar nosotros dos, si se da la posibilidad. Le diría que no la odio.Estoy lejos de odiarla . Quizás mi forma de manejarme puede transmitirse como falta de cariño pero yo estoy lejos de odiarla", dijo.

También sostuvo que intentó reconocer públicamente aquello que considera que hizo mal: "Yo no salgo a atacarla. Cada vez que puedo, hablo bien de ella". Entre esos errores incluye una promesa que había hecho durante su relación y que, paradójicamente, terminó quedando en el centro de toda la polémica: "En ese momento quizás le dije: 'Sí, te lo prometo', porque lo veía imposible. Después no cumplí con eso y salí, levanté la mano y dije: 'Disculpá por no haber cumplido con esa promesa'".

Y cuando se le plantea la posibilidad de que, cuando el ruido mediático desaparezca, puedan sentarse nuevamente frente a frente, no la descarta: "Las preguntas que tenga para hacerme, o quizás yo poder explicarle por qué no funcionó o por qué, de mi parte, creía que no iba a poder funcionar".

Agustín Trolio confesó que tendría una charla con Carolina Vocos

La historia de Agustín Trolio y Carolina Vocos después de Love Is Blind terminó muy lejos del cuento romántico que comenzó detrás de una pared. Hubo un casamiento real, una separación atravesada por la distancia entre Buenos Aires y Córdoba, reproches, un divorcio todavía pendiente y una nueva relación con Eugenia Maldotti que convirtió el final de aquella pareja en uno de los grandes escándalos de la temporada. Pero detrás de la discusión que se multiplicó en redes quedan tres personas intentando continuar con sus vidas después de un experimento que condensó en semanas decisiones que normalmente llevan años.

Agustín Trolio no pretende borrar lo ocurrido ni negar sus errores: quiere cerrar el matrimonio, construir su nueva relación, recuperar una vida que sienta propia y, quizás algún día, sentarse frente a Carolina sin cámaras ni espectadores para terminar de decir aquello que entre tanto ruido todavía quedó pendiente.