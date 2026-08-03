Una mujer quedó detenida por la muerte de su novio: las coincidencias con el caso de Nahir Galarza

Un nuevo caso policial conmociona a la provincia del Chaco y generó una fuerte repercusión en redes sociales por las coincidencias con el caso de Nahir Galarza. Victoria Luz Cantero, de 25 años, quedó detenida acusada de haber apuñalado a su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29, durante una presunta discusión ocurrida en una vivienda de la ciudad de Resistencia.

El episodio habría ocurrido en un domicilio ubicado sobre calle Donovan al 1480 y, según la principal hipótesis de la investigación, la pareja habría mantenido una fuerte pelea y, en ese contexto, Cantero presuntamente le habría provocado una grave herida en el tórax con un arma blanca .

Victoria Luz Cantero

Álvarez Guardia fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde ingresó con una lesión en el lado derecho del tórax; ahí, el médico de turno dispuso su inmediato ingreso al quirófano, pero el joven murió horas después: la herida habría comprometido órganos vitales, entre ellos el corazón.

Tras confirmarse el fallecimiento, el personal policial avanzó sobre el domicilio de Donovan al 1480 y condujo a la pareja de la víctima. La joven fue finalmente presa con una causa caratulada como supuesto homicidio y quedó a disposición de la Justicia provincial.

Así detuvieron a Victoria Luz Cantero

Cantero fue trasladada a la Comisaría Quinta Metropolitana y permanece ahí bajo estricta custodia policial mientras se completan las primeras medidas ordenadas por la Fiscalía de turno y se define su situación procesal.

La investigación busca reconstruir con precisión qué ocurrió durante los minutos previos al ataque y para eso, se dispusieron pericias científicas en la escena, el análisis del arma blanca secuestrada y la toma de declaraciones testimoniales a familiares y personas del entorno de la pareja.

Victoria Luz Cantero

También deberán determinarse la mecánica exacta de la agresión, la distancia entre la víctima y la presunta atacante, la cantidad de lesiones y el contexto en el que se produjo la discusión. La Justicia deberá establecer si se trató de un ataque intencional, cuál fue la secuencia de los hechos y si existían antecedentes de conflictos entre ambos.

Para este lunes estaba previsto el traslado de la acusada a la sede fiscal, donde sería formalmente imputada. Según trascendió, la Fiscalía analiza avanzar con una acusación por homicidio agravado , una figura penal que, en caso de una eventual condena, contempla como única pena la prisión perpetua.

Nahir Galarza

El caso provocó comparaciones en redes sociales con el crimen de Fernando Pastorizzo, asesinado en 2017 en Gualeguaychú por Nahir Galarza. No obstante, los investigadores remarcaron que el expediente de Resistencia se encuentra en una etapa inicial y que aún no existen elementos suficientes para establecer una semejanza jurídica entre ambos hechos.

Mientras la joven continúa detenida en la Comisaría Quinta Metropolitana, la Fiscalía deberá reunir las pruebas necesarias para determinar qué sucedió dentro de la vivienda de Resistencia y cuál fue la responsabilidad concreta de Victoria Luz Cantero en la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia.