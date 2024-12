Alberto Cormillot: filtran la verdad sobre su salud tras haber estado internado

Un tremendo susto es el que pasó Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot y madre de su último hijo Emilio tras unos hematomas que el médico tenía en la pierna. Es a raíz de esta complicación de salud que lo internaron en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno" (CEMIC).

Si bien la internación no duró ni siquiera todo el fin de semana, hubo mucha preocupación alrededor de la salud de Cormillot que tiene 86 años. Sin embargo, en las últimas horas trascendió la verdad sobre el estado del mediático.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot junto a Emilio

Fue la mismísima Pasquini quien aclaró: " Ya de alta, por suerte ". La confirmación le llegó al canal de noticias TN que difundió el estado de salud de Cormillot y llevó tranquilidad al resto del país.

Es que, queriéndolo o no, el anuncio de la esposa de Cormillot fue alarmista porque se pensó en un primer momento que podría tratarse de una trombosis: "Entró para descartarlo, y aparentemente la están descartando. Le hicieron análisis de sangre para eso", comentó la hija del médico, Reneé Cormillot para América.

Reneé Cormillot y su padre

En la misma línea, confesó: "Tuvo esguinces, hace más de lo que puede, pero le gusta demasiado, baila porque es feliz, es su vida el tap. El tipo armó pisos de tap en su casa, en un salón de la clínica, lo disfruta con Emilio, no tiene límites, sigue haciendo aéreo".

Además, contó la intimidad de Cormillot de cara a las fiestas de fin de año: "A mi papá no le pasan los años, Navidad la pasa en la casa, nos juntamos pero no tenemos costumbres navideñas, no comemos vitel toné, pan dulce ni turrón , no tomamos alcohol, asado tampoco, comemos pescado y ensaladas", confesó.

Alberto Cormillot

En la misma línea, Pasquini dio más información sobre la salud de su marido y respondió a todos los que la tildan asiduamente de " mala esposa ". Con la acidez que la caracteriza, expresó: "Cada vez que venimos al CEMIC, lo dan por muerto y yo ya tengo medio los huevos al plato de esas cosas".

Además, dijo enojadísima: "O dicen, ¿y la mujer dónde está? ¿Y la mujer dónde está? Entonces, ¿vamos a aclarar todas las cosas?". Entonces, explicó: "Le vi un moretón en la pierna, me cag** toda y empecé 'vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver qué pasa'. Bueno, listo, vinimos y como no se sabía si era un hematoma o por ahí había algún tema con las plaquetas o algo, lo dejaron internado ", recordó.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Irónica, Estefanía contó: "Yo estuve acá el martes y fue mucho más importante lo mío que lo que estamos por él. Pasa que él me dice 'me duele acá la punta de la uña que tengo encarnada y yo enseguida te traigo para acá'", dijo contundente.