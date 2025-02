"Yo creo que hubo plata": Daniela Cardone recordó cómo perdió la tenencia de Brenda Gandini hace 30 años

La modelo Daniela Cardone recordó cuando perdió la tenencia de su hija Brenda Gandini ante su ex pareja el piloto Carlos Gandini, y evocó los tiempos de la Argentina en los que la Ley de Patria Potestad no había sido aprobada y los derechos sobre los hijos tenían más preponderancia del lado paterno. Además, acusó al fallecido progenitor de haber coimeado al tribunal que tomó la decisión.

"Fue muy difícil. Creo que a ninguna madre le pueden sacar la tenencia de un hijo y, sin embargo, la Justicia por ahí va más para el que tiene plata u otro tipo de cosas", remarcó Cardone al aire de LAM, por América TV. "Yo creo que hubo plata, te lo digo así", acusó enseguida, luego de que le preguntaran sobre por qué había sucedido eso.

La sorpresa de panelistas e invitados al respecto se dio por el contraste con la actual situación en relación a estos temas. Los cambios sociales que permitieron que los derechos sobre los hijos en la Argentina no fueran únicamente para los padres, tienen casi 40 años. El 24 de septiembre de 1985 fue que se votó la Ley de Patria Potestad Compartida, denominada responsabilidad parental tras la reforma del Código Civil del 2014.

"Yo vivía en Buenos Aires, y estaba en pareja con Rolando Pisanu, y ellos en ese momento tenían plata. O sea que estoy segura de que lo compraron porque eran tres jueces. Yo me he gastado más en los permisos de avión para que viaje sola que no sabés. Hasta que mi mamá me dijo: 'basta porque ella va a ser grande y va a decidir con quién vivir'", rememoró la modelo.

Daniela Cardone y Brenda Gandini.

Gandini recién a los 18 años se fue a vivir con su madre a Buenos Aires, luego de haber pasado una década sin ella. Así fue que estudió la secundaria en Cipolletti, localidad de la cual era oriundo su padre. Tras la vuelta, la relación con Cardone creció rápidamente y hasta fue una influencia para la carrera artística que escogió. "Ni a una prostituta le sacan el hijo. Es algo que ya pasó, ya lo asumí con el tiempo. Pero la Justicia no colabora con ese tipo de cosas. Lo que a mí me pasó es que él fue un fin de semana para llevársela por un finde y nunca más me la devolvió. Tenía siete, ocho años. Me puso 'pérdida de patria potestad sobre tenencia'. Ahí fue terrible la lucha", destacó la modelo.