Daniela Celis explotó indignada: "Cuando estoy con un putishort, no me preguntés por las nenas"

Desde su paso por Gran Hermano, Daniela Celis mostró su histriónica personalidad: mostrar sus sentimientos nunca fue algo vergonzoso y hasta ha llegado a ser tendencia en X al expresar sus sentimientos públicamente. En esta línea, la joven contó el tenso momento que vive a la hora de salir a bailar y pidió por favor que "no le hablen".

Luego de ser viral por grabarse en modo selfie en plena crisis de llanto por dejar a sus hijas gemelas para ir al canal al stream de Telefe un día que no había programa debido a la transmisión de un partido de fútbol , "Pestañela" volvió a dar que hablar con su última declaración cuando visitó el canal La Casa.

El llanto descontrolado de Daniela Celis

Con Juli Poggio a su lado, Daniela Celis se sinceró sobre el mal rato que pasa cuando decide salir: "Yo nunca salgo a bailar, jamás, pero cuando salgo es todo un ritual para mí. Dejo a mis bebés, están con Thiago, estoy tranquila, salgo, disfruto, me desconecto. Intento no pensar que soy mala madre , que no me da pena, no pensar en ellas, no extrañarlas, como todo mucho en la cabeza...", inició su descargo.

"Entonces, cuando estoy en una noche y me cruzo a las chicas o me cruzo a gente, si son amigas y me quieren... ¡no me pregunten cómo están las bebés! '¿con quién las dejaste? ¿y las bebés?'... porque me hacen sentir una hija de put* estando en un boliche, con un vaso de alcohol en la mano, con el culo para abajo, preguntándome dónde están mis hijas. ¡No! ¡Por favor!", manifestó en "Rumis".

El navegador no soporta este contenido.

La ex hermanita agradeció el cariño que recibe de la gente y el amor que le transmiten a sus hijas; sin embargo hizo un contundente pedido a aquellas personas que la cruzan por la noche: "Decime 'qué linda qué estás', 'ay, qué bueno que saliste', '¿cómo la estás pasando?'... porque después tardo en olvidarme, no sé, 20 minutos, que viene otra persona y me pregunta de vuelta por las bebés".

"¡Me dan ganas de no salir ahora! Entiendo el amor de la gente que me pregunta por las bebés. Me encanta en el día a día que me pregunten, porque a veces digo 'ay, qué acompañados que estamos', como que hay un montón de tíos y tías para ellas, y amo eso. Pero a la noche, cuando estoy con un putishort puesto, ¡no me preguntés por las nenas!", cerró Daniela Celis, quien poco a poco comenzó a retomar su vida laboral y social luego de convertirse en madre junto a su pareja, Thiago Medina. Por su parte, Juli Poggio asintió con la cabeza cada parte del relato de su amiga.