Mora Godoy demandó a Mariana Brey por 20 millones de pesos: "Me dijeron que está muy preocupada por esto"

Casi cinco años después de haber sido señalada como parte de una presunta estafa, Mora Godoy decidió llevar su verdad a la Justicia. La reconocida bailarina de tango confirmó durante el fin de semana, en diálogo con el programa El Run Run de Crónica TV, que inició un juicio millonario por daños y perjuicios contra la periodista Mariana Brey, luego de que esta difundiera en Los Ángeles de la Mañana (LAM) una versión que, según Godoy, era "completamente falsa y con la clara intención de dañar".

De hecho, la bailarina afirmó en diálogo con NA: "Ella sabía perfectamente que era mentira. De hecho, en el juicio no presentó ninguna prueba ni testigo". La artista -quien fue figura en el Bailando por un sueño y es un ícono internacional del tango- explicó que Brey la acusó erróneamente de haber estafado a bailarines durante la pandemia. "Yo fui despedida de ese lugar junto con el resto de mis compañeros. El lugar sigue funcionando, pero con otra gente", aclaró.

La demanda, que tramita en el Juzgado Civil Número 19, fue presentada por los abogados Juan Cruz Caimi Villanueva y Miguel Eduardo Mirmi, y consta de 27 páginas. El reclamo original era por 5 millones de pesos, aunque con intereses acumulados, el monto podría alcanzar los 20 millones. "No tengo un marido millonario ni un político de turno. A mí me dice la productora para la que ella trabajaba que creen que sí, que le pagaron para que dijera eso", denunció Godoy.

La bailarina fue tajante sobre el avance de la causa: "No tengo ninguna intención de frenar el proceso ni de llegar a un acuerdo. Causó un daño inmenso a mí y a mi familia. Me dijeron que ella está muy preocupada por esto". Y fue más allá al cuestionar el rol de la periodista en su abordaje del conflicto: "Ella nunca jamás se va a poner del lado del laburante. Se especializa en eso. Tiene una soberbia y una maldad extrema".

La demanda contra Brey

Uno de los momentos más dolorosos para Godoy fue la angustia de su padre, quien falleció de cáncer durante el proceso: "Hasta el último día me preguntó si había ganado el juicio". El conflicto se remonta a septiembre de 2020, cuando varios bailarines de la compañía de Godoy denunciaron públicamente haber sido engañados con un contrato que supuestamente buscaba asegurar sus sueldos durante la pandemia, pero que, según ellos, en realidad los desligaba de toda relación laboral.

Carlos Cisneros y Verónica López, dos de los denunciantes, habían contado en LAM que habían recibido un documento con "cláusulas muy bien acomodadas" que, si firmaban, implicaban una autodesvinculación. "Nos autodesvinculábamos si firmábamos ese contrato", sostuvo Cisneros. Pero más allá de los documentos, lo que agitó el escándalo fueron los audios filtrados de Mora Godoy.

En ellos, la bailarina hablaba con dureza sobre López: "Baila como el traste y es bien grande. Está muy bien, prendela fuego porque yo me voy a encargar de eso también". En otro mensaje, reconocía que la vuelta de la compañía sería "con otra modalidad" y que debían priorizar sus propios intereses: "Lo lamento, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros".

Verónica López fue categórica: "Todos los que firmaron fueron estafados. Y ella pone en tela de juicio nuestro trabajo, que es sacrificio, ensayo y dejar a nuestros hijos". Frente a las acusaciones públicas, Mora Godoy había emitido por entonces un comunicado en el que sostuvo que los contratos de Cisneros y López habían sido firmados con otra empresa: "Las contrataciones fueron realizadas por la Casa de Tango correspondiente", indicó.

Mariana Brey denunciada

Y advirtió: "Rechazo los incumplimientos que se me endilgan y me reservo el derecho a reclamar los daños y perjuicios producidos a mi persona". En cuanto a la demanda contra Brey, señaló que la única prueba pendiente es un informe del Teatro Metro, el verdadero empleador de los bailarines, que deberá confirmar las facturas emitidas. "Brey dijo haber tenido todo a la vista y pese a ello sacó la nota, con clara intención de dañar", remarcó. Mientras la causa avanza en tribunales, Godoy afirma que su decisión es firme. "Pensó que no iba a accionar. No se lo vio venir", remató.