Alex Caniggia recordó el famoso tuit de su mamá y apuntó contra Yanina Latorre: "La corneta estuvo con mi tío"

Todo ocurrió el 21 de febrero del 2013. En ese momento, envuelta en un evidente ataque de furia, Mariana Nannis abrió su cuenta de Twitter y apuntó contra Yanina Latorre, sin esperar que aquel tuit se convirtiese en material de culto dentro de la red social con el pasar de los años. ¿Qué decía? En aquel momento, la ex esposa de Claudio Paul Caniggia afirmaba abiertamente que la panelista le había sido infiel a su marido, Diego Latorre, con su hermano, Gonzalo. "Yanina Latorre sos una terrible puta y tu marido un terrible cornudo. ¿No te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche?", rezaba el frenético porteo de la mediática.

Los años pasaron y el tuit tomó cada vez más relevancia debido a la controvertida actitud que suele tener la "angelita" de Ángel de Brito en las redes. Incluso, el ya vintage posteo de Nannis suele ser usado por los detractores de Yanina para atacarla en X o Instagram. Lo cierto es que en las últimas horas, Alex Caniggia, hijo de Mariana y enemigo jurado de la panelista de América TV, aprovechó su programa por streaming, Carajo, para revivir aquel supuesto episodio de infidelidad.

Con lujo de detalles y aprovechando el debut dentro del ciclo de su flamante co-conductora, Juliana Furia Scaglione, el hermano de Charlotte contó que su tío tuvo un encuentro íntimo con Yanina mientras se desarrollaba el Mundial de 1994 en Estados Unidos. "En el Mundial de Estados Unidos en el '94, mientras los jugadores están yéndose a entrenar, que esto, que lo otro, las mujeres de los jugadores se quedan en el hotel", destacó el mediático.

A su lado se encontraba la ex Gran hermano, que oficiaba de psicoanalista como si se tratase del mismísimo Sigmund Freud. "Y la sinvergüenza de la cornuda de Latorre, la corneta esta, la porta apellido, estaba con mi tío...era un hombre soltero, grandote y fachero. Y a todo esto, Latorre, el corneta, se iba a entrenar y mi tío Gonzalo se la re cog... toda. Se la daba toda era mi tío, no sabés lo que fue"", sostuvo Alex sobre los encuentros que mantuvo su tío Gonzalo con la Panelista.

El histórico mensaje de Mariana Nannis contra Yanina Latorre

La respuesta de Yanina no se hizo esperar y si bien se encuentra de vacaciones, acudió a sus redes para publicar una risa sarcástica al compartir los dichos del "pajarón" y aclararle a sus seguidores: "No les respondo a fracasados". Años atrás, la propia panelista de LAM había "jurado por Dios que nunca tuvo nada" con Gonzalo. "Por Dios, nunca le metí los cuernos a Diego con nadie, si soy una boluda. Como yo siempre hablo mal de ella o digo lo que pienso está ese famoso tuit que de ninguna manera... Puso que el hermano me llenó algo con algo... está a la vista de todos. ¡Espantoso!", había dicho cuando el programa aun se emitía por El Trece.

Y agregó: "Además eso lo tengo virgen para que sepan. Así soy. Si lo hubiera hecho lo diría, diría que la pasé bomba y listo. El Pájaro y Diego, mi marido, jugaban en Europa y los invitaron a jugar un amistoso para el Sevilla contra la selección de Brasil. Los jugadores iban 4 días a Sevilla con sus mujeres, pero como Mariana no lo acompañaba en su lugar fue Gonzalo. Como los jugadores estaban entrenando, con Gonzalo pasamos dos, tres o cuatro días paseando o yendo de shopping como puedo ir con cualquiera. A la noche cenábamos todos juntos, nada más. Nunca pasó nada. Pero como ella se enoja y te tira con algo sexual, inventó eso".

Furia se sumó a Alex en Carajo

Lo cierto es que aquellas afirmaciones de la "angelita" no envejecieron de la mejor forma debido a que semanas atrás la propia Yanina se animó a revelar que sí le fue infiel al padre de sus dos hijos, aunque evitó revelar el nombre del tercero en discordia.