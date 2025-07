Del corte de la obra social al embargo judicial por abandono de persona: estalló la guerra fría entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y escandaloso capítulo que ahora escala al plano judicial. Según reveló Ángel de Brito en LAM, el futbolista -actualmente en Turquía junto a la China Suárez- le habría cortado la cobertura de la prepaga Osde a su ex pareja y a sus hijas hace tres meses. La empresaria no tardó en reaccionar: instruyó a sus abogados para iniciar acciones legales por abandono de persona y solicitó el embargo de la lujosa "casa de los sueños", ubicada en Nordelta.

De acuerdo con el conductor de América TV, "Wanda Nara se quedó sin obra social". "Desde Estambul le cortaron Osde, porque la pagaba él. Tres meses", reveló De Brito en su programa del jueves por la noche. Yanina Latorre agregó detalles: "La tenía en el débito automático y la sacó a las chicas hace tres meses, un horror". La empresaria se enteró de la situación cuando, tras un episodio de intoxicación leve que afectó a sus hijas, intentó comunicarse con el servicio médico. "Llamó porque las niñas habían vuelto intoxicadas, algo les cayó mal en la mansión de los sueños. Nada grave, pero cuando llamó le dijeron: 'No, señora, tiene cortado el servicio'", explicó De Brito.

Mauro Icardi dejó a Wanda Nara sin prepaga y ella explotó en redes

Ante esa situación, Wanda decidió accionar judicialmente. "¿Qué hizo Wanda? Les dijo a sus abogados que embarguen a Mauro Icardi. Así que le va a entrar un embargo a Mauro, esto me dicen los abogados. Empieza por la casa de los sueños", detalló el conductor. La propiedad señalada es un símbolo de la relación entre Icardi y la China Suárez y ahora podría quedar en el centro de una disputa judicial. El abogado de Wanda, Nicolás Payarola, ya habría iniciado las acciones legales correspondientes, que incluyen una denuncia formal por abandono de persona, una figura jurídica que implica el incumplimiento de responsabilidades parentales básicas.

Mauro Icardi dejó a Wanda Nara sin prepaga y ella explotó en redes

Desde sus redes sociales, Wanda también alzó la voz. En su cuenta de X (ex Twitter) escribió: "Mientras yo viva, me pueden cortar hasta el aire que respiro pero a mis hijos JAMÁS les faltará nada", acompañado de un corazón. En otro posteo profundizó su postura: "Yo para mí no necesito NADA, trabajé siempre hasta cuando lo tenía prohibido. El derecho es más moral y desde el amor. Está claro que mis hijas no esperan una obra social ni nada de nadie, porque me tienen a mí".

Wanda también hizo referencia a la división de bienes tras la separación y dejó un fuerte mensaje: "En la división todos nos quedamos en partes iguales con dinero y todos 'podemos'. Sin embargo, tenemos la obligación de los alimentos y gastos de las hijas en común". Romina Scalora, panelista de LAM, resaltó que Wanda atraviesa una enfermedad de base que requiere de cobertura médica permanente. "Ella necesita cobertura médica todo el tiempo", manifestó.

Mauro Icardi dejó a Wanda Nara sin prepaga y ella explotó en redes

En ese sentido, De Brito consideró que esta actitud de Icardi es "típica de padres separados en conflicto judicial: dejan de pagar la cuota o los gastos básicos como mecanismo de presión". Ante los cuestionamientos que recibió por redes, Wanda también respondió con dureza: "Obvio pago todo yo. Porque mi prioridad son mis propios hijos. Y obvio que no esperan los tiempos de quien no cumple para comer, ni para nada".

La justicia se está ocupando . Pero mientras tanto hace 10 meses me ocupo sola de todo . — wan (@wanditanara) July 11, 2025

Finalmente, en una crítica que parece estar dirigida directamente a su ex y su entorno, la empresaria escribió: "Algunos eligen sobornar y gastar el dinero de alimentos de menores en comprar amor, compañía y personas. Yo en mejorar la calidad de vida de ellos. Los míos". Sin embargo, borró la mayoría de sus mensajes minutos después, dejando uno solo visible: "La justicia se está ocupando. Pero mientras tanto hace 10 meses me ocupo sola de todo".