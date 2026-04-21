Ana Rosenfeld reveló la verdad detrás del bozal legal de Wanda Nara a Gustavo Méndez

Este martes, minutos antes de terminar el programa de Moria Casán, uno de sus panelistas tomó la palabra y sorprendió al contar que recibió un bozal legal de una figura estelar de los medios. Se trata de Gustavo Méndez, el periodista que mantiene un fuerte interés en defender públicamente a la China Suárez.

Desde que explotó el WandaGate, Méndez no solo defiende a viva voz a la actriz y a Mauro Icardi, sino que también defenestra a Wanda en cada oportunidad que tiene.

Gustavo Méndez contó que fue notificado y anticipó que contará toda la verdad

En este contexto, Wanda Nara le envió una medida cautelar. "Por primera vez en veinte años me llegó una medida cautelar que me mandó Wanda Solange Nara. Me puso un bozal legal ", expresó visiblemente molesto. Además, detalló que la notificación le llegó a través de la abogada de la "Bad Bitch", Ana Rosenfeld.

Lejos de bajar el tono, Méndez redobló la apuesta y dejó en claro que no piensa quedarse callado: "Mañana te voy a contestar. Voy a decir todo lo que tengo para decirte sobre esto, Wanda, porque con el laburo no hay que meterse y con la libertad de expresión, tampoco". En ese sentido, también cuestionó el accionar de la mediática y marcó una diferencia con otros colegas: "No vi que le envíes lo mismo a Angie Balbiani o a Yanina Latorre, que han dicho cosas terribles".

Gustavo Méndez compartió el documento legal que le envió Ana Rosenfeld

El periodista dejó en claro que no piensa callarse e, incluso, como prueba de sus dichos, compartió en su cuenta de X una captura del documento judicial, donde se detalla la causa iniciada bajo el nombre de Wanda Solange Nara en su contra.

En este contexto, un colega se solidarizó con Méndez: "Mi solidaridad. Un asco que actúe de esa manera una mujer de los medios. Le podés poner un sobrenombre y hablar igual", le aconsejó. Esta práctica es común entre algunos periodistas: por ejemplo, Yanina Latorre no puede nombrar a la China Suárez y, cuando tiene primicias, la llama "La nipona".

La palabra de Ana Rosenfeld

Tras los dichos de Gustavo, BigBang se comunicó con la abogada para conocer más detalles sobre la intimación de Wanda al periodista. "Méndez habla de los menores. Wanda y Mauro están expuestos", explicó.

Santiago Sposato se solidarizó con Gustavo Méndez

Según la letrada, lo que molesta a la conductora es la exposición de la vida de sus hijos, mientras que tanto ella como su ex pareja sí están expuestos en los medios.

A la Bad Bitch poco le importa lo que se diga de ella, pero sus hijos son intocables. Y la Justicia la avala: "La Justicia, por la Convención del Niño, no permite que se los exponga", afirmó Rosenfeld. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado del mundo y establece la protección integral de los menores de 18 años, reconociéndolos como sujetos de pleno derecho.

Ante esto, desde BigBang repreguntó : "Para entender mejor, entonces, ¿se la puede nombrar a ella, pero no hablar de los menores?". La respuesta fue contundente: "Correcto".