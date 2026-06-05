Conmovido hasta las lágrimas, Kicillof homenajeó al Indio Solari: "Despedimos a un héroe argentino"

La muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari continúa generando repercusiones en todos los ámbitos de la vida argentina. Este viernes, uno de los homenajes más sentidos llegó de parte del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien se mostró visiblemente emocionado al recordar al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante la apertura del V Congreso de Políticas para la Igualdad. La conmoción fue tal que el mandatario debió interrumpir su discurso en varias oportunidades, hacer pausas para recomponerse e incluso tomar agua antes de continuar con sus palabras.

Ante un auditorio colmado, Kicillof comenzó su homenaje reconociéndose como parte de la enorme comunidad de seguidores que durante décadas acompañó la obra del músico. "Hoy es un día triste, obviamente, es un día tristísimo para miles y miles de ricoteros, entre los que me considero uno, porque despedimos hoy, perdón, despedimos hoy al Indio y la verdad que despedimos a un artista, pero despedimos sobre todo a un héroe argentino", expresó con evidente dificultad para contener la emoción.

La muerte del artista, ocurrida este viernes a los 77 años, sacudió al mundo de la cultura y la música popular. Considerado una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino, Solari construyó una obra que trascendió lo estrictamente musical para convertirse en una referencia cultural para varias generaciones. En ese sentido, Kicillof destacó el impacto que tuvieron sus letras y su pensamiento en la sociedad argentina.

En ese sentido, afirmó: "Recién te escuchaba a Estela y el cierre de las palabras que se dieron en la jornada, en la maravillosa, en la inmensa jornada del otro día, tiene una cita también del Indio, así que es alguien que le dio lenguaje, que le dio poética, que le dio, perdón, que le dio una voz, que le dio voz a una generación, a varias generaciones de argentinos y argentinas".

Las palabras del gobernador reflejaron una idea compartida por gran parte de sus seguidores: que el Indio fue mucho más que un músico. Desde la irrupción de Los Redondos en la escena cultural argentina hasta su exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari construyó un fenómeno artístico único, marcado por la independencia, la masividad y una profunda conexión con su público.

El posteo de Kicillof

Durante su homenaje, Kicillof también eligió destacar los valores que, a su entender, sintetizan el legado del cantante. "Pero además que nos deja banderas. Yo lo resumo en tres. Una es de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación, otra es, por supuesto, de la alegría y otra del futuro", sostuvo. La referencia a la "verdadera libertad" no pasó inadvertida en un contexto político atravesado por disputas discursivas en torno a ese concepto. Sin mencionarlo explícitamente, el mandatario contrapuso la figura del artista con debates contemporáneos sobre el significado de la libertad en la Argentina. Finalmente, le dio lugar a un homenaje colectivo al músico. "Así que, bueno, no podíamos dejar de hoy plantear un homenaje, que lo vamos a hacer también con un aplauso al Indio Solari", concluyó.