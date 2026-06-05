"¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más?", el pedido inédito del Indio a Messi de cara al Mundial

Las repercusiones de la muerte Carlos "El Indio" Solari este viernes a la mañana en Parque Leloir sacaron a la luz una infinidad de recuerdos del artista y, en ese sentido, los deportivos ocuparon un lugar especial, con la aparición de un mensaje hacia Lionel Messi que el cantante grabó y nunca quiso enviar al futbolista capitán de la Scaloneta. Allí, el ídolo del rock nacional le preguntaba algo que la mayoría de las y los fanáticos del fútbol quiere saber.

"Lionel, compatriota. Te habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, que te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también. Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más, te merecés una buena vida. Posdata, ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo. Estás para eso", aseguró Solari en su mensaje inédito y nunca enviado.

La historia de por qué nunca fue enviado la contó Hernán Castillo, el periodista deportivo que sacó a la luz el audio, al aire del streaming Love/st. Según relató, Martín "El Laucha", un amigo en común con el cantante, le pasó la grabación "sin que supiera" y después se arrepintió porque al cantante "le daba vergüenza" que lo reciba el futbolista. "Lo hizo y después no se animó a mandárselo. Lo hizo hace un mes y medio", reveló. Tras la noticia del fallecimiento, decidieron que ya valía la pena sacarlo a la luz.

El ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenía una intensa relación con la pelota y eso se vio reflejado en la decisión que tomó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en relación a los torneos oficiales de este fin de semana: "un minuto de silencio en todos los partidos de las Primera Divisiones de la Primera Nacional, Primera B y Primera C". El anuncio llegó acompañado un comunicado cargado de lamentos por el fallecimiento del ídolo.

La AFA despidió al Indio Solari.

"La noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música. Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas, en un lenguaje común capaz de unir generaciones enteras detrás de una camiseta", señalaron en el comunicado.

En la despedida de la AFA hicieron hincapié en el costado popular de cómo sus canciones se replicaron en todas las hinchadas. "En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos", celebraron, mientras que rescataron que su vínculo con este deporte "nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada", sino que "fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas".

Juan Román Riquelme y Carlos "El Indio" Solari en los palcos VIP de "La Bombonera".

"Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios. Porque cuando una canción logra convertirse en himno popular, deja de pertenecer solamente a su autor. Y el Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar", cerraron desde la AFA.

En una entrevista alguna vez se animó a confesar de qué club era hincha: "El partido de Boca lo agarro así sea el cumpleaños de nadie. Acá se para todo", reveló entre las risas cómplices de su entorno. Su amistad y admiración por Juan Román Riquelme fueron públicas y hasta aprovecharon para sacarse una foto en una de las oportunidades que estuvo en los palcos VIP de "La Bombonera".