La AFA subió un conmovedor video para despedir al Indio y Messi y Scaloni le dedicaron unas palabras

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ya había sacado un comunicado más temprano por el fallecimiento del cantante Carlos "El Indio" Solari, subió un spot en video cargado de emotividad y de frases inspiradas en sus letras que calzaron perfecto para describir su relación con el deporte más popular del país y el planeta. Además, Lionel Messi se despidió en redes luego del audio inédito que el artista le había enviado y Lionel Scaloni mandó su pésame a la familia en una conferencia de prensa.

"Indio, esto sí que no lo soñé", comienza el institucional de la AFA. "Nos gambeteaste a todos con tus letras. En un verdadero rock del país, copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos. A la mejor hinchada vos le sumaste el pogo más grande del mundo, con canciones que nadie pudo ni puede explicar; como nuestra pasión", aseguraron en el video, cargado de referencias explícitas a canciones emblemáticas de Solari.

"Nos enseñaste en la cancha que a veces el lujo es vulgaridad, que los vencedores también pueden ser vencidos y, cuando parecía que te habíamos descifrado, amagabas para el otro lado", continuaron en el homenaje en video hecho por la AFA. "Fuiste el aliento de miles de gargantas cantando la misma canción. La caravana de rutas interminables para ver a la gran bestia pop. El abrazo entre desconocidos, igual que un gol", compararon en el institucional.

"Fuiste el único héroe en este lío. Hoy la notica duele, ¿cómo no sentirme así? Pero la verdad es que, Indio, no estás 'Solari', allá arriba te esperan el Diego, el Papa, y una banda de lujo: Argentinos que también, nos hicieron brillar mi amor", le dedicaron, justo antes de que aparezca una imagen de el artista junto a la fecha de nacimiento de 1949 y la de defunción con un símbolo infinito.

La despedida de Lionel Messi al Indio Solari.

Por otro lado, y luego de que apareciera un audio inédito de Solari hacia Messi, el capitán de la Selección argentina se despidió con una publicación en su cuenta de Instagram. "Siempre en nuestros corazones. QEPD", escribió, sobre una imagen del cantante en pleno show y con una camisa naranja. Si bien no se refirió al audio, es probable que, al estar concentrado, no le haya llegado el contenido.

También el entrenador Scaloni se refirió al fallecimiento del Indio en una conferencia que brindó desde la ciudad estadounidense de Kansas, donde la Selección concentra. Allí le envió primero las condolencias a la familia y luego reconoció que, "lógicamente, para la Argentina es una pérdida importante", que los tiene "dolidos".