El Indio Solari, un artista peronista: su devoción por Eva Perón y por una Argentina nacional y popular

Carlos Alberto "Indio" Solari, el maravilloso líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó un legado musical imborrable e innegable pero también se erigió como una figura profundamente ligada a la política argentina de la cual pensaba y tomaba posicionamiento. A lo largo de su carrera, el Indio no dudó en expresar su postura, su compromiso con los derechos humanos y su admiración por figuras centrales del peronismo, como Eva Perón.

" Soy un artista peronista, los artistas peronistas damos lo que tenemos para dar, ofrecemos la gloria que tenemos para ofrecer ", afirmó en una entrevista, dejando en claro de qué lado de la mecha estaba parado. Sin embargo, siempre se definió como un peronista atípico: "Soy peronista, pero un peronista de la nueva izquierda, del 61, que era amor y paz, era un hippie. Eso es lo que soy, un hippie viejo que se la creyó y que sigue con eso", dijo reivindicando su identidad política aunque también su visión crítica frente a las fuerzas opuestas al justicialismo: "Del otro lado veo un peligro muy grande", confesó.

El Indio con los dedos en V

La figura de Eva Perón ocupó un lugar especial en el corazón del músico. En su autobiografía Recuerdos que mienten un poco, escrita junto a Marcelo Figueras, Solari compartió una anécdota familiar que marcó su vida: "Dicen que ahí me tuvo en brazos Evita, la hermosa muchacha de Los Toldos. Algún bien debe haberme transmitido".

"Evita siempre fue el Lado A para mí", escribió en el mismo libro, destacando la relevancia histórica y simbólica de la dirigente peronista. Incluso confesó que, de no haber utilizado una fotografía de sus padres para ilustrar la portada de El ruiseñor, el amor y la muerte, habría elegido una imagen de la mismísima Eva Perón.

El 7 de mayo de 2021, al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Evita, el Indio compartió en sus redes sociales una foto acompañada por una frase simple pero cargada de afecto: "La hermosa muchacha de Los Toldos", sintetizando el vínculo emocional e ideológico que lo unía a la figura de quien consideraba un pilar del imaginario popular argentino.

Más allá del peronismo, Solari también abogó por los derechos humanos y la justicia social. Fue un ferviente defensor de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. "¡Memoria, Verdad y Justicia! Por la lucha de Abuelas y Madres. Hasta encontrar al último de los 30.000 desaparecidos", expresó en 2025 durante el Día de la Memoria.

La obra musical del Indio también reflejó su compromiso con las causas sociales. Su canción Todo preso es Político, incluida en el álbum Un baión para el ojo idiota (1988), se convirtió en un himno que resonó con fuerza en el último show de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: es que mientras sonaba esa canción, en las pantallas del recital se proyectaron imágenes de San José 1111 donde actualmente cumple prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Cuadernos.

Fue el Indio junto a su esposa Virginia Mones Ruiz, quienes visitaron a la ex presidenta en ese domicilio y hasta se sacaron una foto juntos, imagen que quedará para la posteridad y que marcó también un fuerte gesto de apoyo hacia Cristina, aunque en otras oportunidades ya se había fotografiado junto a ella.

Virginia Mones Ruiz, CFK y el Indio Solari

El Indio Solari cantó sobre las injusticias, las denunció con convicción y las enfrentó desde su lugar como artista buscando siempre que reine en el pueblo el amor y la igualdad.