La despedida de Fito al Indio y el consejo que le cambió la carrera: "Me aleccionó como un hermano mayor"

Fito Páez se despidió de Carlos "El Indio" Solari con una publicación que dejó en su cuenta de Instagram, en la cual, además de saludar con afecto a sus amigos y fanáticos, recordó cómo le cambió la vida un consejo que recibió de él en relación a una canción de su autoría que había criticado de manera pública en una revista. Las palabras y los gestos como homenaje a quien consideró un "hermano mayor".

"Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas", escribió en su publicación Fito. "Cuando fallece un cacique se activa de inmediato un proceso profundo que combina el duelo colectivo, ritos espirituales y la transición de poder. Se genera un desconcierto y una sensación de abandono en su pueblo. Una fuerte angustia. La muerte de un chamán de esta naturaleza, la de un líder que intentó iluminar a su comunidad produce un inmenso vacío", añadió enseguida.

La tierna despedida de Fito Páez a Carlos "El Indio" Solari.

Luego de citar la frase "todas las muertes son tristes" de Charles Bukowski, remarcó que la de su colega lo es "para la inmensa masa ricotera". "El legado de Solari se irá leyendo en el tiempo y en los efectos de su obra sobre su comunidad, la música y poética argentina", resaltó el cantante.

Allí recordó también el único "encuentro en los camarines de Cemento sobre los finales del año 1988". "Él me aleccionó como un hermano mayor sobre una canción que él consideraba que yo había maltratado públicamente y tuvo precisión cartesiana aquella observación de orden amoroso", indicó. "Recuerdo esta escena como la irrupción de un desconocido revelándome suavemente una dura verdad de mi vida. Me instaba a una definitiva reparación de aquella pieza en la que venía a ofrecer mi corazón", sumó.

"Sí que era un ser magnético y de un profundo carisma. Se fue uno de nuestro bando: la convulsionada, salvaje y siempre exótica e imprevisible cultura rock. Un profundo abrazo de amor a familiares y amiguxs. Casa Páez", cerró su despedida el rosarino, en una publicación que graficó con una foto del Solari de aquellos días en los que lo marcó.

La anécdota alguna vez la contó Fito en una de sus participaciones en Morfi: todos a la mesa de Telefe. Y en aquella oportunidad explicó sin tantas vueltas que la canción de la que había hablado mal en una revista de aquellos años se trataba de "Yo vengo a ofrecer mi corazón". Según relató, el Indio le dijo que era "un tema muy hermoso", "precioso" y que debía "valorar eso que" había hecho y escrito, porque era "una canción maravillosa".

El Indio Solari también tuvo un fuerte impacto en la carrera de Fito Páez.

"Un recuerdo precioso del Indio porque me hizo darme cuenta de lo que estaba haciendo y, por otro lado, me dio la perspectiva del valor de esa canción y de las palabras que tenía. Y que no podía ir por la vida pisoteando lo que había escrito hacía muy pocos años y que tenía un valor que yo en ese momento intenté negar o desconocer", reveló, antes de brindar en su nombre.