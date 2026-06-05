Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que el Indio murió tras un ACV no traumático

Los resultados preliminares de la autopsia que le hicieron durante la tarde de este viernes a Carlos "El Indio" Solari determinaron que el cantante falleció tras sufrir un accidente cerebro vascular no traumático justo en el momento en el que se metió a una pileta climatizada al interior de su domicilio de Parque Leloir, en el municipio bonaerense de Ituzaingó. Según explicaron, más allá del sitio dónde sucedió todo, no hubo ahogamiento.

De acuerdo al informe "se estableció que en horas de la madrugada el músico se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido el accidente cerebro vascular hemorrágico falleció en forma inmediata" y que "no hubo ahogamiento", algo que llevó tranquilidad a sus fanáticos y fanáticas.

La mansión del Indio Solari en Parque Leloir

La pericia comenzó a las 15:45 a pedido de la Fiscalía General de Morón y fue realizada por el doctor Lucio Rivero de la Unidad Fiscal de Investigación 2 de Ituzaingó, aunque a la conclusión también aportaron los testimonios recogidos en el domicilio del cantante y las primeras pericias realizadas allí.

De acuerdo a los testigos, su cuidadora lo encontró tras llegar al lugar y no verlo en su cuarto. Al llegar a la piscina climatizada vio la escena y llamó a Viru, la pareja del artista. "Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica", revelaron en la pericia. Cuando llegó el personal médico intentaron reanimarlo, pero no hubo caso.

"El Indio" Solari y Viru, su pareja desde hacía más de 40 años.

Al mismo tiempo y aunque ya establecieron que Solari "ni tragó agua", los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la pericia no descartaron la realización de futuros estudios complementarios más adelante, con el fin de brindar detalles más certeros ante un escenario que, por la cercanía al agua, generó algunas dudas.

El fallecimiento de Solari sorprendió a su público sin importar que desde hacía 10 años había sido diagnosticado con Párkinson. Primero los fanáticos y fanáticas fueron a su casa de Ituzaingó a brindarle su homenaje, luego salieron a Plaza de Mayo a realizar una "misa ricotera". Allí fueron reprimidos con gases lacrimógenos que lanzaron las fuerzas de seguridad.