Gases y palos para despedir al Indio: la Policía reprimió a fanáticos en Plaza de Mayo antes del homenaje

La despedida popular a Carlos "Indio" Solari comenzó este viernes marcada por la tensión. Cuando todavía faltaba una hora y media para el inicio formal de la convocatoria en Plaza de Mayo, la Policía de la Ciudad protagonizó incidentes con los primeros fanáticos que llegaban para homenajear al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La convocatoria había surgido de manera espontánea en redes sociales bajo la consigna de realizar una tradicional "misa ricotera" para recordar al músico fallecido a los 77 años. Sin embargo, antes de que la plaza estuviera colmada, la presencia policial ya había transformado el clima de duelo en una escena de conflicto.

Según los testimonios y reportes difundidos desde el lugar, cerca de las 16.30 comenzaron a arribar los primeros seguidores con banderas, remeras y símbolos característicos del universo ricotero. En ese contexto, efectivos policiales intentaron requisar mochilas y pertenencias de algunos asistentes. La situación rápidamente escaló. Hubo empujones entre manifestantes y agentes, y ante la resistencia de algunos presentes, la Policía avanzó utilizando gases lacrimógenos para dispersar a quienes se encontraban en la zona.

Las imágenes y relatos de los hechos provocaron indignación entre muchos de los asistentes, que habían llegado para participar de una despedida pacífica en homenaje a uno de los artistas más importantes de la cultura popular argentina. La escena resultó especialmente llamativa porque los incidentes ocurrieron cuando todavía no se había reunido una gran cantidad de personas. La concentración masiva estaba prevista para las 18 horas, por lo que la intervención policial se produjo en los momentos iniciales del encuentro.

Tras los empujones y la utilización de gases, varios de los presentes comenzaron a responder con cánticos contra las fuerzas de seguridad mientras agitaban banderas y recordaban canciones del Indio. Con el correr de los minutos, la tensión logró descomprimirse y la actividad continuó, aunque el malestar por el operativo permaneció entre muchos de los asistentes. Uno de los testimonios más duros fue recogido por LN+ desde el lugar de los hechos. "Vinieron en carpa, entre diez, a romper. Es un duelo nacional, murió el Indio Solari", afirmó un hombre que participaba de la concentración.

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Visiblemente indignado, agregó: "¿Dónde estamos viviendo? Vinieron a pegar, a reprimir. ¿Tanto miedo tienen? Hay un muchacho con la cabeza rota". Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad porteño informaron que no se registraban detenidos ni heridos como consecuencia de los incidentes. La situación ocurre en medio de una jornada de profunda conmoción para miles de seguidores del músico.

Horas antes, la familia de Solari había difundido un mensaje en las redes oficiales confirmando la noticia y convocando a atravesar colectivamente el dolor. "La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes", expresaron.

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En el mismo comunicado, adelantaron que próximamente se informará dónde se realizará la despedida pública oficial y dejaron un mensaje dirigido a los seguidores del artista. "Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó". Sin embargo, para muchos de los fanáticos que comenzaron a reunirse en Plaza de Mayo, la jornada de duelo quedó atravesada por una postal que volvió a generar controversia: gases lacrimógenos y efectivos avanzando sobre personas que apenas empezaban a congregarse para despedir a uno de los músicos más convocantes e influyentes de la historia argentina.