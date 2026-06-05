Polémica reacción de Eduardo Feinmann tras la muerte del Indio Solari: "Movilizaba mucha violencia"

La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años provocó una conmoción que atravesó generaciones enteras. Desde músicos y artistas hasta dirigentes políticos y miles de fanáticos, las despedidas se multiplicaron durante toda la jornada para homenajear a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Sin embargo, en medio de los reconocimientos, Eduardo Feinmann volvió a ubicarse en el lugar que suele elegir: el de la provocación y la diferencia.

Durante el pase de programas que comparte con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, el periodista se refirió al fallecimiento del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mientras Bonelli destacó la dimensión cultural del músico, Feinmann decidió poner el foco en los aspectos más cuestionados de los multitudinarios recitales que encabezó durante décadas.

La muerte del Indio Solari dejó en shock al rock

"Te gustaba o no su música, era la historia de todos nosotros, de mucha gente de muchas generaciones", reflexionó Bonelli al aire. La respuesta de Feinmann no tardó en llegar: " A mí nunca me gustó la música de los Redonditos ". Luego reconoció que Solari era "un ícono del rock nacional", aunque una de las productoras del programa lo corrigió y señaló que se trataba de un "referente".

La conversación avanzó sobre el fenómeno popular que representaban los recitales del Indio, capaces de movilizar a cientos de miles de personas en distintas ciudades del país. Sin embargo, Feinmann eligió volver sobre una de las críticas históricas que rodearon esos encuentros.

Eduardo Feinmann

" Movilizaba mucha violencia ", afirmó. Y agregó: "Recuerdo muchos recitales que terminaron con muchísima violencia". La observación no pasó inadvertida porque llegó apenas horas después de conocerse la muerte del artista. Mientras buena parte de la sociedad repasaba su legado musical, cultural y humano, Feinmann decidió quedarse únicamente con una de las aristas más controvertidas de un fenómeno mucho más complejo.

Lo llamativo es que en ese repaso no hubo lugar para recordar otras facetas del Indio Solari. A lo largo de su carrera, el músico se convirtió en una de las pocas voces masivas dispuestas a expresar posiciones políticas y sociales cuando muchos referentes del espectáculo elegían el silencio. Defendió la educación pública, cuestionó los abusos del poder económico, apoyó distintas causas vinculadas a los derechos humanos y sostuvo una mirada crítica sobre las desigualdades sociales que atravesaron gran parte de sus letras.

Tampoco hubo menciones al fenómeno cultural que representó para millones de argentinos. Las canciones de Los Redondos y luego de su carrera solista acompañaron generaciones enteras, trascendieron clases sociales, edades y geografías, y construyeron una identidad colectiva pocas veces vista en la música nacional.

Por eso, mientras miles de fanáticos recordaban al artista que marcó sus vidas, Eduardo Feinmann volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: diferenciarse y ponerse en contra del clamor popular, esta vez, lamentablemente le tocó a la música del Indio Solari en el día de su muerte.