Yanina Latorre salió al cruce de las críticas al Indio Solari: "Ser nacional y popular no te impide ser rico"

La muerte de Carlos "Indio" Solari generó una enorme conmoción en el mundo de la música, la política y la cultura argentina. Pero junto con los homenajes y mensajes de despedida también aparecieron cuestionamientos en las redes sociales sobre el estilo de vida que llevaba el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante sus últimos años. En ese contexto, Yanina Latorre decidió intervenir en el debate y salió a responder a quienes criticaron al músico por haber vivido en una lujosa propiedad en Parque Leloir y contar con una pileta climatizada de aguas termales.

Durante su programa en El Observador, la conductora defendió al artista y cuestionó la idea de que exista una incompatibilidad entre determinadas posiciones políticas y el éxito económico. "Ser nacional y popular no te impide ser rico. La plata se la ganó trabajando", afirmó. Latorre hizo referencia a una de las características más comentadas de la vivienda donde Solari pasó gran parte de sus últimos años y donde fue hallado sin vida este viernes: "Él tenía una pileta climatizada que era con aguas termales, la tenía desde antes, no es que se la hicieron por esto de la enfermedad, donde es verdad que una de las terapias para la gente que tiene mal de Parkinson es la pileta climatizada".

La conductora recordó además que el propio músico había contado en distintas oportunidades que esa instalación formaba parte de la casa mucho antes de que la enfermedad adquiriera protagonismo en su vida cotidiana. A partir de allí, apuntó contra los usuarios que utilizaron la noticia de su fallecimiento para cuestionar su patrimonio personal. "Él siempre decía que no todo el mundo tiene la suerte... un tipo que ha ganado mucha guita. Muchísima. Un talentoso, una trayectoria terrible. Hoy leí a mucha gente en Twitter que le ponía 'bueno, no vivió como él pregonaba'", señaló.

Y continuó: "A ver, chicos, ser Nac&Pop no te impide ser rico. A ver, él ganó la guita laburando, entiendo. Y vivía en una mansión en Parque Leloir, mostraban como una foto, y es verdad, tenía plata y vivía en su mansión, y tenía una pileta de agua caliente". Según Latorre, las críticas parten de una lectura simplista que desconoce la trayectoria artística y comercial del músico, que durante décadas fue una de las figuras más convocantes del rock argentino. "Hay gente que decía 'un tipo que defendía el kirchnerismo y murió en una mansión y tenía una pileta de aguas termales... lo podía, no nos debía nada'", remarcó.

La panelista también rechazó que la discusión sobre la ideología del artista se instalara apenas conocida la noticia de su muerte. "Era austero. Vivió siempre como pregonó, no es lo que estoy defendiendo, porque no soy ni fan ni lo conozco ni nada, pero me parece que después de muerto alguien por la ideología matarlo o hacerlo mierda...", expresó. En su análisis, destacó además el perfil bajo que mantuvo Solari durante buena parte de su carrera, incluso en los años de mayor popularidad. "Era un tipo que mismo en los shows se ponía una camisa a cuadritos, leñadora y un jean y salía.... y vivía bien, tenía un buen pasar económico", dijo.

La casa del Indio Solari en Parque Leloir

Y añadió: "Vendió discos a lo loco. No daba entrevistas, era bastante reticente a mostrarse públicamente", sostuvo. Por último, recordó que el deterioro de su salud había permanecido lejos de la exposición pública durante los últimos años. "Nadie sabe mucho de él, de hecho me había olvidado hasta que tenía Parkinson, porque es verdad que hace bastante que no lo veíamos y tampoco se supo mucho de cómo o si estaba muy avanzada la enfermedad", concluyó.