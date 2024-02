"Soy un buen padre": Gareca se negó a una prueba de ADN que le reclama una supuesta hija extramatrimonial

Todas las miradas están puestas en Ricardo Gareca y no precisamente a causa de su presente como Director Técnico de la Selección Chile. El ex futbolista de Boca, River e Independiente fue acusado de negarse a una prueba de ADN que pidió, a través de una demanda por filiación, Mary Sande Delgado, la supuesta hija extramatrimonial del Tigre. "Antes de presentarse ante la Justicia Argentina, ella tuvo un encuentro cara a cara con Gareca, donde le dijo que era su hija y según relató, Gareca le dijo ´mandame una carta documento y hablamos´", detallaron en El Diario de Mariana, ciclo que se emite por la pantalla de América TV.

Ricardo Gareca durante su paso por Vélez

La historia comenzó en el año 2021, cuando Sande Delgado se presentó ante la Justicia con 38 años para realizar una demanda de filiación, la cual comenzó a tramitar el Juzgado de Familia Número 1 de la ciudad bonaerense de La Matanza, bajo el número LM-26793/2021. Por aquel entonces, la joven uruguaya le concedió una entrevista al Diario Popular donde contó que su mamá vivía en el barrio porteño de Palermo y conoció al futbolista cuando peste aún jugaba en Boca.

Durante ese tiempo -siempre según los dichos de la joven que hoy tiene 41 años- ambos tuvieron una relación amorosa e intensa que dio como fruto su nacimiento. "En el 2008, una de mis hermanas (Carola) me muestra en la computadora, la foto de Ricardo y me dice: 'él es tu padre'. Yo no podía creer que me estuviese pasando algo así, pero ella muy seria me asegura: 'vos no sos hija de papá. él solo te dio su apellido", había asegurado Mary en diálogo con el mencionado medio.

Según contó, su mamá y Gareca se conocieron en el año 1982 "cuando ella trabajaba en una rotisería en Buenos Aires, en la zona de Palermo". Además, aclaró que su madre le contó que la relación duró hasta que ella quedó embarazada, se lo dijo al ex jugador y éste le respondió que "no podía hacerse cargo de ese bebé porque ya tenía una familia". Este relato motivó a la joven a intentar charlar con el DT, a quien se cruzó en la Ciudad de Maldonado, pero aquel encuentro no fue el esperado.

Primero, lo convenció de que se sacara una foto con ella y luego, le lanzó la verdad: "En ese momento le dije: mira sé que te va a parecer una locura todo esto, para mi es un momento horrible, me da mucha vergüenza, pero quiero decirte que mi madre me dijo que vos sos mi padre". Pero la respuesta de Gareca la desencantó: "Le mostré una foto de mi madre y me dijo que no se acordaba de ella. Ne dijo que le mande una carta documento y que ahí nos hacíamos lo que nos tengamos que hacer".

Luego de la muerte de su madre, Sande Delgado perdió todo contacto con Gareca, contrató abogados y formalizó su pedido de filiación. Fue el juez Montesano, quien, basándose en la no vulneración de los derechos de identidad de la persona, hizo a lugar a la prueba de ADN y señaló que "el conocimiento de la propia génesis es un derecho absoluto e irrenunciable y anterior y superior jurídica y axiológicamente al de la familia o a los terceros que merezcan aquella calidad".

Además, resaltó que "toda persona -con el objeto de conocer sus antecedentes genéticos -cuenta con la posibilidad de iniciar una acción de conocimiento de la realidad biológica, en forma autónoma e independiente a la acción de filiación". De esta manera, el actual DT de la Selección de Chile debía presentarse el miércoles 21 ante la Justicia Argentina para realizarse una prueba de ADN a los efectos de establecer si la joven es o no su hija. algo que no terminó sucediendo.

Mary Sande y su parecido con Ricardo Gareca.

El panelista Martín Candalaft así lo informó: "Gareca se tenía que presentar hoy a la prueba de ADN y no se presentó. Mary Sande Delgado se presenta en la justicia argentina, en el 2022 y dice 'Gareca es mi padre'. La justicia le da la derecha, y le dice vamos a obligarlo a que se haga un examen de ADN. No se presentó. Si presentó un escrito, a través de sus abogados, en el que decía que lo que hacía Mary era una acción mediática que manchaba su nombre, y que él es un buen padre y abuelo".

Vale destacar que Gareca viene de reconocer otra hija extramatrimonial. "Es una historia particular, es la primera vez que lo cuento. Fue en el año 2013, cuando ya habían pasado 30 años... fue algo increíble. Y se dio en un momento mío profesional bárbaro en todo aspecto, de la nada aparece una hija", había contado el DT en el ciclo Todo Pasa, que va por la FM 104,3 Urbana Play.

Y siguió: "Fue un contacto entre ella (Fiorella) y mi hijo mayor, Milton, a través de las redes. Pegaron onda, hablaron y llegaron a la conclusión que yo probablemente era su padre, ella le dijo. A partir de ahí nació toda la historia y resultó ser que yo era el padre, y yo no tenía conocimiento alguno de nada. Pasó toda una vida, yo con nietos...Fue duro, fue una etapa dura de mi vida, complicada, en la que tuve la comprensión de mi esposa, a la que le estoy eternamente agradecido".

La familia del Tigre Gareca

Finalmente, Gareca destacó que su esposa lo "bancó en momentos muy complicados, muy difíciles". "Fue una historia fuerte pero hoy en día somos familia, está totalmente incorporada, integrada. Fue conocer a otra persona, adulta, e integrarla rápidamente. Conté con el apoyo de mi familia, mi esposa y mis hijos. Es un agradecimiento eterno que le tengo a toda mi familia. Forma parte de las cosas que a veces nos pasan", completó. ¿Y ahora?