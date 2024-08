Ariel Rodríguez, acosó a "Furia": "Casting sábana, casting jacuzzi"

El perfil disruptivo sigue siendo la gasolina de Juliana "Furia" Scaglione, que protagoniza un stream junto a Alex "Pajarón" Caniggia. Allí disparó munición gruesa contra el cocinero Ariel Rodríguez, a quien acusó de haberla invitado a un jacuzzi privado. Además, pidió que "deje de joder con las mujeres" y recordó la acusación que en 2018 le hizo Geraldine Neumann.

"Yo me fui vestida así a un programa de un pute**, hijo de pu**. Que encima dentro del camerino, ¡no sabés la que me tiró! Este chabón, se hace el cocinerito en el programa que tiene, y tuvo problemas con una tal Neumann", relató en su acusación. "A mí me invitan al programa, yo voy de corazón porque me invitaron, básicamente", aclaró la ex Gran Hermano.

Juliana "Furia" Scaglione

"Y de la nada, me empieza a decir alguien del panel: 'Tenemos una invitación para hacerte'. Esta invitación me la hicieron en público y quedó grabada. Me dicen: 'Te invitamos a un jacuzzi'. Y yo, re pelotuda, le dije: 'Dale, sí. Obvio, gracias'. Ellos pensando que soy una puti** reventada. Y agarro y les digo: '¿Pero es una pileta donde va un montón de gente?'. Y me dice: 'No, no. Es un jacuzzi privado'", detalló Furia.

"Y te la querían dar toda", aportó Caniggia, siempre excitado e insistente con todo lo que tenga que ver con ese verbo. "Y, habrán dicho esta estuvo en Gran Hermano, está regalada", explicó Juliana. "Se la come toda. Claro. Casting sábana, casting jacuzzi", aportó Axel, otra vez con la idea fija.

"Y después me dijo: 'Loquita, loquita. Hoy estás muy tranquila, loquita'. Un desubicado. Un desubicado. Yo había ido de buena onda. Un taradito el bolu**", completó Scaglione con su típica tónica confrontativa. "¿Fuiste a su programa? ¿Y se puede decir el nombre?", quiso saber su compañero. "No me lo acuerdo, pero es un cocinero bastante conocido", remató Furia.

Lo cierto es que es evidente que a la respuesta a Furia se la soplaron por cucaracha, porque no llegó a mencionar al conductor, sino que dijo el nombre del programa que tiene en Telefe. "Ariel en su Salsa", lanzó. "Ya lo dije. Así que dejá de joder a las mujeres. Enfocate en lo tuyo, sorete. Y no le digas más a nadie de invitaciones de mier**, porque yo no caigo, no soy ninguna pelotu**", lo amenazó.

No es la primera denuncia que tiene en su contra el cocinero Ariel Rodríguez; en 2018 Geraldine Neumann también lo había tratado de "acosador"

"¿O sea que te invito a un jacuzzi?", volvió a preguntar Caniggia. "Audios. ¡Está grabado! ¡A ver si borran el programa! ¡No resistís el archivo, sucio!", arremetió Furia. "O sea, es grave. Te invitó a culiar a un jacuzzi privado", interpretó Axel. "No, te invitan a ver si caés en la trampa. Son un asco. A la gilada ni cabida, yo la miro desde arriba. Y soy recontra fuerte. No me pongo a llorar, gil", finalizó la ex GH.

La denuncia de Neumann

En su momento Neumann lo había denunciado por acoso, lo que llevó al cocinero a defenderse al aire del extinto Pamela a la Tarde que salía por América TV. "La verdad es que estoy sumamente sorprendido porque jamás me comporté así", aseguró Rodríguez. "Sí, el canal no le renovó el contrato, quizás se piensa que fue por mi culpa, pero no fue así", lanzó como supuesta razón de la denuncia.

"Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir. Te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de esto no creo que te respeten y aprenderás a respetar a tus compañeros", había denunciado en sus redes sociales allá por 2018 el marido de Geraldine, Jorge Otamendi. "Y con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. Ya sabés que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara", prometió en esa oportunidad.