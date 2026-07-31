Icardi se escudó en la Justicia para responderle a Wanda Nara: "Los padres también tenemos derechos"

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo y, esta vez, la diferencia entre ambos mensajes fue tan evidente como incómoda. Mientras la conductora expuso públicamente lo que, según aseguró, están atravesando sus hijas y habló del pedido de las menores por regresar a la Argentina, el futbolista eligió responder con una placa generada con inteligencia artificial vacía de sentimientos.

Todo comenzó cuando la Bad Bitch volvió a apuntar contra su ex por la situación de sus hijas, quienes permanecen fuera de la Argentina después del robo de sus pasaportes. Según relató, las menores quieren regresar a su casa, reencontrarse con sus hermanos y retomar su vida cotidiana, pero necesitarían la autorización de Icardi para obtener la documentación que les permita hacerlo.

Wanda Nara contra Mauro Icardi

"Mis hijos sufren un traumático robo, y el padre de las nenas decide separar a los hermanos. No les firma el pasaporte que les robaron para volver a casa con ellos y además dice que las va a anotar en un colegio acá temporal hasta que las deporten en TURQUÍA", comenzó Wanda en su explosivo descargo.

La conductora fue todavía más lejos y aseguró que existe un pedido concreto de las menores que estaría siendo registrado por las profesionales que las acompañan: " Sin escuchar el sufrimiento que sus psicólogas están evidenciando en cada charla online con las menores . Qué clase de padre no responde y no escucha el pedido desesperado de sus hijas de volver a su colegio, casa, familia, mascotas".

Mauro Icardi instalado en Buenos Aires mientras se niega a que sus hijas vuelvan a Argentina

La respuesta no tardó en llegar. Pero lejos de contestar desde un lugar íntimo o explicar concretamente qué piensa hacer frente al supuesto pedido de sus hijas, Icardi publicó una extensa placa hecha en ChatGPT.

"Mis hijas pasaron de ser niñas felices, criadas diariamente por su padre, con una vida estable, amor, rutina y contención, a ser expuestas a exclusiones, operativos policiales, interrogatorios ante un juez, escribano y el Ministerio Público Tutelar", comenzó el texto publicado por el delantero.

Mauro Icardi habló de los informes psicológicos de sus hijas

Después, Icardi describió desde su perspectiva el impacto que tuvo el conflicto entre los adultos sobre las menores: "Pasaron de una infancia normal a vivir bajo una exposición permanente, a ser alejadas de su padre, a tener que verlo únicamente en un cuarto del MPT, y a cargar con un daño que ningún niño debería soportar".

Pero el punto más delicado llegó cuando hizo públicas supuestas conclusiones de informes psicológicos vinculados con sus propias hijas: "Los propios informes psicológicos son contundentes: fueron diagnosticadas como 'rotas psicológicamente' y con un lenguaje de adulto implantado por su madre . Dicho comportamiento o lenguaje no se hace presente estando con su padre".

El comunicado de Mauro Icardi

Una afirmación particularmente grave tratándose de menores de edad y de documentación sensible. Porque mientras Wanda sostiene que las psicólogas estarían registrando el deseo de Francesca e Isabella de regresar a su vida en la Argentina, Icardi utiliza esos mismos supuestos informes para responsabilizar a la madre

" Ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas . Ninguna estrategia judicial, mediática o personal debería estar por encima de su bienestar", continuó. Una frase difícil de separar de la contradicción que atraviesa todo el descargo: cuestiona la exposición mientras él mismo publica presunto contenido de informes psicológicos de sus hijas ante millones de seguidores.

Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara con un posteo hecho con IA

Después llegó la defensa jurídica: "Y cuando del otro lado dicen que 'extrañan su país' o 'su vida en Argentina', no olvidemos un principio jurídico básico", introdujo antes de remarcar: "No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor. Eso constituye un hecho ilícito". El comunicado terminó con una frase escrita en mayúsculas y destacada: " LOS PADRES TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS ".

Y ahí aparece la pregunta inevitable: ¿dónde quedan los derechos de las hijas? Mauro Icardi construyó toda su respuesta alrededor de sus facultades como padre, pero Wanda Nara había planteado otra discusión: que las niñas estarían pidiendo volver a su colegio, su casa, sus hermanos, sus mascotas y su cotidianeidad.