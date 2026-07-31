Furia Scaglione le ganó la pulseada a La Casa de los Gemelos: cobró y soltó una última bomba

En los últimos días, el reality español La Casa de los Gemelos se volvió tendencia por la presencia de varias figuras argentinas. Y fueron justamente estos participantes quienes no solo aportaron show y polémica, sino que también terminaron poniendo bajo la lupa a la producción del programa.

Juliana "Furia" Scaglione fue una de las primeras participantes en abandonar el reality y, una vez afuera, soltó fuertes acusaciones sobre lo que supuestamente ocurría detrás de cámaras. Entre otras cosas, aseguró que la producción les suministraba drogas a algunos de sus compañeros y que, en su caso, incluso le impedían dormir para obligarla a generar contenido.

Furia Scaglione expuso a la producción de La Casa de los Gemelos

La ex Gran Hermano también contó que nunca llegó a firmar un contrato. Según relató, había acordado hacerlo una vez que llegara a España, algo que finalmente nunca ocurrió. Además, denunció que tampoco había recibido el pago correspondiente por los días que permaneció dentro de la casa.

Aunque inicialmente había pactado una estadía de cuatro semanas, su paso por el reality terminó mucho antes. Furia decidió abandonar el programa después de apenas cuatro días , cuando comenzó a presenciar situaciones que consideró incómodas y violentas.

Furia Scaglione y otras figuras argentinas fueron parte de La Casa de los Gemelos

Después de varias entrevistas, transmisiones en vivo y denuncias públicas, Scaglione finalmente pudo hablar con los creadores de La Casa de los Gemelos y reveló a través de un vivo de TikTok cómo terminó el conflicto: "Por suerte terminó bien y ya me han pagado mis cuatro días . Aunque sean mugrosos, me los pagaron", aseguró sobre el reclamo económico que había motivado buena parte de sus descargos públicos.

Sin embargo, fiel a su estilo, rápidamente aclaró que la plata que finalmente llegará a sus manos será menor: "Obviamente me quedan retenciones y me queda poca plata", expresó Furia antes de estallar en risas, haciendo referencia a las deducciones correspondientes al cobro recibido desde el exterior.

Furia terminó la relación laboral con los gemelos bien! Ya le pagaron👏🏼



Fin de esta etapa. pic.twitter.com/Hlz9fXF0yu — Jes (@jesreb_) July 30, 2026

Scaglione también tuvo palabras para sus seguidores, quienes durante el conflicto coparon las redes sociales del reality con críticas y reclamos dirigidos a la producción: " Igual yo sé que ustedes presionaron ", reconoció.

Así, al menos el conflicto económico entre Furia Scaglione y La Casa de los Gemelos parece haber llegado a su fin. Sin embargo, el pago de aquellos cuatro días no borra las graves acusaciones que la doble de riesgo realizó después de abandonar el reality.