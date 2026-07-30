La Joaqui dio cátedra sobre el amor entre un llanto incontrolable y el último adiós a Luck Ra

Hay momentos en los que el brillo de las luces se apaga para dejar ver la humanidad más pura, esa que duele pero que también sana. En una tarde cargada de emoción en el programa PLP de Luzu TV, La Joaqui decidió dejar de lado la armadura de la Butaquera para mostrarse vulnerable, tierna y, sobre todo, profundamente enamorada de la vida y de lo que fue su historia con Luck Ra.

Entre lágrimas que conmovieron a todos, la artista dio una verdadera cátedra de lo que significa un amor sano: ese que, incluso en la despedida, se elige desde la compasión y el respeto más absoluto.

La Joaqui

Con la voz entrecortada, la referente del RKT confesó que este no es un final cargado de rencor, sino de una tristeza luminosa: "Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo ", expresó, dejando en claro que el amor de verdad no posee, sino que libera.

En un mundo acostumbrado a las rupturas mediáticas cargadas de toxicidad, La Joaqui fue tajante al desmentir cualquier versión de conflicto: "No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser", sostuvo con una madurez que abrazó a toda la audiencia.

Con una ternura que erizaba la piel, recordó los pequeños gestos que construyeron su deseo de familia, como aquella noche de lluvia en la que se levantó solo para tapar a Facu (Luck Ra) mientras dormía. Pero la realidad golpeó con su propia lógica: "Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing . Y también está bien", resumió, aceptando que a veces el destino tiene otros planes.

La Joaqui también aprovechó para pedir empatía y sororidad, especialmente tras los ataques que suelen surgir en redes hacia otras mujeres cuando una pareja se rompe: "Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer", señaló, protegiendo incluso en su dolor el bienestar de los demás.

La Joaqui y su ex, Luck Ra

Lejos de la bronca, la artista se despidió con palabras que son un bálsamo para quienes creen en los vínculos genuinos: "Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad". Tras un viaje a Costa Rica para refugiarse en el amor de su madre y sus hijas, La Joaqui volvió al trabajo admitiendo que hablar le hizo bien: "Me estoy ordenando un poco", cerró con una sonrisa valiente entre lágrimas. Gracias, Joaqui, por recordarnos que la ternura es la forma más alta de resistencia.