A pura rima, Momi contó que hizo las paces con Flor Vigna y cargó contra Facu Mazzei: "¿Estás nervioso?"

La polémica arrancó cuando Santi Talledo, sin querer y casi de casualidad, mostró durante el streaming de Luzu TV una historia de Instagram que Romina "Momi" Giardina había subido para sus íntimos bajo la modalidad de "mejores amigos", en la que hablaba de manera despectiva y se burlaba de Flor Vigna y de su desempeño como cantante. "Me hace co... como canta", fue la frase que desató una gran polémica y que generó un masivo repudio contra la bailarina.

La respuesta de la ex campeona del Bailando por un Sueño, sin embargo, llegó días después. "Quien te burla te está invitando a una charla con tu autoestima. Con vos mismo. Retroceder y ser cobarde creyendo más en un otro o avanzar y ser valiente creyendo en quién sos. En tu capacidad y autopromesa de mejorar hasta cumplir eso por lo que te la estás jugando. Quien te halaga de frente y por detrás hace lo imposible para que te vaya mal, te ayuda. Te vuelve más fuerte", escribió Flor.

Y luego, en diálogo con Karina Iavícoli, panelista de Intrusos (América TV), reveló qué fue lo que le molestó. "Me dolió que se burle de esa forma y de esta canción en particular. Justo es el tema donde cuento todo lo que me costó llevar adelante este proyecto y cómo salir de la depresión", agregó y aclaró que le sorprendió la burla, porque Momi en más de una oportunidad la halagó por su carrera y por todo lo que estaba progresando con la música. "Siempre me dijo cosas re lindas", confesó.

La reacción de Facu Mazzei a las burlas a Flor Vigna

En ese sentido, la ex de Nicolás Occhiato advirtió que entendió por qué se burlaron de ella en Luzu TV y cerró: "Todo Luzu TV vino a un show mío en Bariloche y fue ella la que me dijo que le gustaba lo que yo hacía". Mientras esto ocurría, Facu Mazzei se mostró molesto y compartió su opinión en las redes sociales en defensa de la cantante, quien es su amiga y ex compañera en el Bailando. "Más allá de Momi (que no me la imaginaba en esa) Me da tanta paj.. la gente que se burla de una persona, de una artista que estudia, que se prepara, que enfrenta sus propios miedos, que se ocupa, que a través de su aprendizaje trata de motivar a los demás", escribió.

En su descargo, el bailarín elogió a Vigna por su dedicación y talento frente a las críticas de Momi y concluyó: "Ríanse de los personajes que no tienen un pingo de talento y la gente los ama! ¡Ríanse de eso, porque caduca en 3 2 1! ¡Es vacío absoluto eso! ¡Son solo números! ¡Hay una GRAN diferencia con ser ARTISTA! ¡Salto porque quiero y porque la quiero, la admiro como persona y como artista! ¡Es de 13 años reírse así en mejores amigos jaja dale Momi ! Te amo, pero ya tas grande che, ¡además después la cruza y la felicita! ¡Me meo el ambiente es muy careta!". Lo cierto es que el comentario de Momi le valió una gran cantidad de críticas.

Las burlas de Momi a Flor Vigna

De hecho, sus redes sociales se colmaron de comentarios de internautas que cuestionaban su aberrante actitud al punto de que la propia Flor Vigna se solidarizó con ella y aseguró: "Pobre, la están matando". Por este motivo y a varios días de la polémica, la bailarina usó su lugar en el ciclo de streaming de Occhiato para asegurar, a pura rima, que hizo las paces con Flor, que la agregó a su lista de "mejores amigos" en Instagram y cargó -fiel a su estilo- cargó contra Mazzei: "¿Estás nervioso?".

La rima de "Momi" Giardina

Santiago Tomás Talledo me hizo una mala jugada y en 3-2-1 terminé cancelada.

Yo, regía en Europa, y la gente enojada conmigo, porque el puto mostró mi historia de mejores amigos

Pero ya me mandé mensajes con Flor Viña y me dio su amistad en lugar de una piña

El tema fue muy fácil, lo solucioné, la puse en mejores y lo saqué a él

Este poema con rima, ya casi termina. Volví renovada, me siento divina

Me quedo con algo que me parece gracioso. ¿Qué te pasa, Facu Masay? ¿Estás nervioso?