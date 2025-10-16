Carlos Vives reivindicó la cultura latina, el rock nacional y la argentinidad en el Movistar Arena

Una de las fiestas más lindas y divertidas fue la que vivieron los y las fanáticas de Carlos Vives que se presentó con un tremendo show en la Ciudad de Buenos Aires. Con una espectacular banda, el icónico cantautor colombiano, desató una noche mágica y emotiva en el Movistar Arena, donde fue recibido con una ovación de pie por miles de fanáticos que agotaron las entradas. Desde muy temprano, el público bailaba como si no hubiera mañana y cuando el reloj marcaba las 21.30, la magia se hizo realidad.

En el marco de su gira El Rock de Mi Pueblo Vive, el artista renovó su vínculo entrañable con el público argentino: es que el público argentino tuvo que esperar tres años para volver a escuchar a Carlos en vivo. El show fue la consolidación de los 30 años de aquella primera vez que el colombiano tocó piso argentino.

Carlos Vives

Durante la noche hubo varios momentos de agradecimiento para artistas del rock nacional desde Charly García -del que dijo que se consideraba "hijo"- pero también reivindicó a Luis Alberto Spinetta y a Celeste Carballo y a Sandra Mihanovich. Para coronar, el colombiano vistió una fabulosa camiseta de la Selección Argentina que terminó de enloquecer al público.

Pero no sólo eso: también consideró a Argentina una de los países más importantes para la cumbia colombiana; es que en los estudios de grabación porteños, se grabaron discos icónicos como los primeros de las bandas como Los Wawancó.

Carlos Vives

El show fue completísimo con un repaso de las canciones más espectaculares de su carrera: desde los primeros acordes de La Gota Fría hasta el cierre explosivo con Fruta Fresca y Cuando Nos Volvamos a Encontrar, el público vivió una fiesta que celebró las raíces hispanas en un momento político complicado para latinoamérica donde la reivindicación políticas de las costumbres y la cultura es súper importante ante la avanzada de países como Estados Unidos sobre las cosmovisiones latinas.

El repertorio recorrió los grandes éxitos del samario, como La Bicicleta, Déjame Entrar y Volví a Nacer, mientras que el vallenato, su sello distintivo, se adueñó del recinto con clásicos como Pa' Mayte y Cumbiana. Cada canción fue un puente entre generaciones, un recordatorio del poder de la música para unir corazones y culturas... Un viaje a las infancias y a las adolescencias de todos aquellos que nacieron en los '90.

Carlos Vives

La puesta en escena fue un despliegue de energía y autenticidad. Con músicos reales y una conexión humana imposible de replicar, Vives demostró por qué su arte trasciende fronteras. Su voz, cargada de pasión y orgullo por sus raíces colombianas, convirtió al Movistar Arena en un templo de celebración cultural.

El tour El Rock de Mi Pueblo Vive tuvo un momento cúlmine: con mucha ironía y humor, Vives paró el show y parodió la canción We Will Rock You con la frase "Viva el vallenato". Además de las risas, todo el mundo quedó con la energía súper arriba para seguir disfrutando el show que además contó con la presencia estelar de Carlos Baute. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Carlos Vives cantó una partecita de Seminare, donde los y las argentinas se emocionaron hasta las lágrimas. La del 15 de octubre, fue una noche inolvidable donde la reivindicación de la cultura latina fue la protagonista.